Песков: отказ Украины от вступления в НАТО был бы шагом к ответу на беспокойство РФ

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.



"Безусловно, каким-то образом зафиксирован отказ Украины, подтвержден отказ Украины от идеи вступления в НАТО - это был бы, безусловно, шаг, который существенно способствовал бы формулированию более значимого ответа на российские беспокойства", - заявил Песков.



Относительно обсуждаемого в прессе заявления посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о возможности отказа от членства в НАТО Украины, Песков отметил, что в этом случае в Москве обратили внимание на то, что из Киева попросили посла разъяснить его мнение, поэтому "вряд ли это можно воспринимать как какой-то свершившийся факт, не имея концептуального внешнеполитического мировоззрения Киева".



"Мы знаем, что совсем другие цели обозначены в Конституции страны (Украина)", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, что посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил , что Украина может подумать об отказе от вступления в НАТО, чтобы избежать полномасштабной войны с РФ.

Впоследствии Пристайко опроверг свои слова о возможности отказа Украины от вступления в НАТО, но уточнил, что Киев готов пойти на уступки во избежание полномасштабной войны.