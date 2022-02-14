Песков: отказ Украины от вступления в НАТО был бы шагом к ответу на беспокойство РФ
В Кремле считают, что официальный отказ Украины от идеи вступления в НАТО способствовал бы формулированию значительного ответа на российские беспокойства
Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
"Безусловно, каким-то образом зафиксирован отказ Украины, подтвержден отказ Украины от идеи вступления в НАТО - это был бы, безусловно, шаг, который существенно способствовал бы формулированию более значимого ответа на российские беспокойства", - заявил Песков.
Относительно обсуждаемого в прессе заявления посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о возможности отказа от членства в НАТО Украины, Песков отметил, что в этом случае в Москве обратили внимание на то, что из Киева попросили посла разъяснить его мнение, поэтому "вряд ли это можно воспринимать как какой-то свершившийся факт, не имея концептуального внешнеполитического мировоззрения Киева".
"Мы знаем, что совсем другие цели обозначены в Конституции страны (Украина)", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
- Напомним, что посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил , что Украина может подумать об отказе от вступления в НАТО, чтобы избежать полномасштабной войны с РФ.
- Впоследствии Пристайко опроверг свои слова о возможности отказа Украины от вступления в НАТО, но уточнил, что Киев готов пойти на уступки во избежание полномасштабной войны.
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