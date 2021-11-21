Песков обвинил Украину в подготовке "силового решения своей проблемы" на Донбассе
Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал информацию об угрозе нападения на Украину "искусственной истерикой"
По его словам, это не Москва готовит новые удары по Украине, а Киев собирается возобновить активные боевые действия на Донбассе. Об этом он заявил в интервью Павлу Зарубину для телепрограммы "Москва. Кремль. Путин", вышедшем сегодня на пропагандистском канале "Россия 1" 21 ноября 2021 года, передает Еспресо.TV .
"Провокации", как выразился Песков, якобы совместно готовятся Украиной и Соединенными Штатами Америки.
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"Обвиняют в некой необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнал свои вооруженные силы через океан. То есть Соединенные Штаты Америки. Ну, это не совсем логично и не совсем прилично", - сказал пресс-секретарь Владимира Путина.
Он предположил, что Украина сейчас пытается предпринять "очередную попытку силового решения своей проблемы".
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Песков считает, что украинские власти хотят организовать это под прикрытием учений НАТО.
"Вот чего достигает Украина. И это, конечно, неистовое зрелище. Потому что это повлечет за собой самые серьезные последствия", - завершил угрозами Дмитрий Песков.
- Напомним, у идеолога войны с Украиной, куратора ОРДЛО Владислава Суркова вышла новая статья с оправданием захватнических войн России.
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