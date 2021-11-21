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Песков обвинил Украину в подготовке "силового решения своей проблемы" на Донбассе

21 ноября, 2021 воскресенье
17:30
Новости Дмитрий Песков

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал информацию об угрозе нападения на Украину "искусственной истерикой"

По его словам, это не Москва готовит новые удары по Украине, а Киев собирается возобновить активные боевые действия на Донбассе. Об этом он заявил в интервью Павлу Зарубину для телепрограммы "Москва. Кремль. Путин", вышедшем сегодня на пропагандистском канале "Россия 1" 21 ноября 2021 года, передает Еспресо.TV .

"Провокации", как выразился Песков, якобы совместно готовятся Украиной и Соединенными Штатами Америки.

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"Обвиняют в некой необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнал свои вооруженные силы через океан. То есть Соединенные Штаты Америки. Ну, это не совсем логично и не совсем прилично", - сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Он предположил, что Украина сейчас пытается предпринять "очередную попытку силового решения своей проблемы".

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Песков считает, что украинские власти хотят организовать это под прикрытием учений НАТО.

"Вот чего достигает Украина. И это, конечно, неистовое зрелище. Потому что это повлечет за собой самые серьезные последствия", - завершил угрозами Дмитрий Песков.


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