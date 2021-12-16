Песков назвал "ошибкой" информацию ростовского суда о присутствии российских войск на Донбассе
Спикер Путина Дмитрий Песков назвал "какой-то ошибкой" материалы российского суда, где зафиксирована информация о подразделениях армии России на временно оккупированной территории Донбасса
Об этом пишет российское агентство ТАСС.
"Наверное, речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст (приговора суда, - ред.). Потому что это невозможно, никаких вооруженных сил РФ на территории самопровозглашенных республик не было и нет", - сказал спикер Путина.
"Самопровозглашенными республиками" Россия называет захваченные гибридными войсками РФ территории в Луганской и Донецкой областях.
"Гуманитарная помощь постоянно поставляется, вы знаете об этом. Она поставляется в эти республики. Эти республики остро нуждаются в этой помощи. Но ни о каких поставках, которые вы процитировали, речи идти не может. Это ошибка тех, кто составлял этот документ", - добавил. он.
По словам Пескова, армия России "есть на территории РФ".
- Напомним, 15 декабря российский суд впервые официально признал, что войска РФ воюют против Украины на территории Донецкой и Луганской областей. По материалам дела, обвиняемый поставлял продовольствие российским военным на оккупированный Донбасс.
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