Об этом Кириленко заявил в эфире национального телемарафона.

По его словам, несмотря на фейки оккупантов, ВСУ удерживают Пески, что в Покровском районе Донецкой области.

"Они уже рассказывали, что Славянск под их контролем и что они находятся на подступах к Краматорску, но я четко знаю, о чем говорю: да, в Песках очень тяжело, но командование приняло дополнительные меры, чтобы планы врага не были реализованы", – сказал Кириленко.

6 августа Павел Кириленко сообщил, что за сутки россияне убили в Донецкой области 5 гражданских , ранили 14, обстреляли школы и дома.

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