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Песенный конкурс Евровидения обнародовал полный список претендентов на участие от Украины в 2022 году
В предварительный перечень кандидатов Нацотбора для участия в Песенном конкурсе "Евровидение-2022" попали 27 исполнителей
Об этом сообщает пресс-служба Конкурса.
В украинский лонглист попали:
- Alina Pash;
- AMARIIA;
- Barleben;
- DOdoBro;
- Cloudless;
- FIZRUK;
- Gorim!;
- IDXO;
- Kalush Orchestra;
- LAUD;
- Laura Marti;
- Michael Soul;
- Our Atlantic;
- Oyedamola;
- ROXOLANA;
- Schor;
- SHY;
- Sofia Shanti;
- SOWA;
- The blue artic;
- The Tape Machine;
- Victoria NIRO;
- WELLBOY;
- АНЦА;
- Вика Ягич;
- Востокзапад;
- Юлия Тимочко.
Сам финал пройдет в формате телевизионного концерта 12 февраля в 19.00 в прямом эфире общественного телеканала "UA: Первый".
Конкурс "Евровидение-2022" состоится в городе Турин в Италии.
- Напомним, украинская песня "Шум" группы Go_A попала в тройку самых популярных на Евровидении.
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