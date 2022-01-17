Песенный конкурс Евровидения обнародовал полный список претендентов на участие от Украины в 2022 году

Об этом сообщает пресс-служба Конкурса.



В украинский лонглист попали:

Alina Pash;

AMARIIA;

Barleben;

DOdoBro;

Cloudless;

FIZRUK;

Gorim!;

IDXO;

Kalush Orchestra;

LAUD;

Laura Marti;

Michael Soul;

Our Atlantic;

Oyedamola;

ROXOLANA;

Schor;

SHY;

Sofia Shanti;

SOWA;

The blue artic;

The Tape Machine;

Victoria NIRO;

WELLBOY;

АНЦА;

Вика Ягич;

Востокзапад;

Юлия Тимочко.

Напомним, украинская песня "Шум" группы Go_A попала в тройку самых популярных на Евровидении.

На следующей неделе будет объявлен список финалистов и жеребьевка между ними для участия в финале конкурса.Сам финал пройдет в формате телевизионного концерта 12 февраля в 19.00 в прямом эфире общественного телеканала "UA: Первый".Конкурс "Евровидение-2022" состоится в городе Турин в Италии.