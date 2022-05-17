Песель для украинцев в Польше. Как получить и для чего нужно

PESEL в Польше (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) – это универсальный номер общей электронной системы учета населения. Простые слова – это цифровой символ, который присваивается каждому человеку и позволяет его идентифицировать. PESEL имеет 11 цифр и содержит информацию о дате рождения и про пол человека, а также о порядковом и контрольном номерах. Пренебрегать его оформлением не стоит, ведь в Польше это один из важнейших документов.

Как выглядит PESEL и что означает цифра в его номере?

Песель состоит из 11 цифр (RRMMDDPPPPK), каждая из которых имеет свое значение:

RR (rok) – две последние цифры года;

MM (miesiąc) – месяц рождения;

DD (dzień) – день рождения;

PPPP (płeć) – пол. Последняя цифра является парной для женщин (0, 2, 4, 6, 8) и нечетной для мужчин (1, 3, 5, 7, 9).

K – контрольная цифра.

Как получить номер PESEL в Польше?

Для того чтобы получить номер PESEL в Польше, иностранец должен иметь:

заявление на получение номера;

паспорт;

договор об аренде жилья.

Заявление на получение песель можно заполнить непосредственно при оформлении или найти в интернете под названием „Wniosek o nadanie numeru PESEL” и распечатать. В этой анкете следует указать свои данные – от имени и фамилии до гражданского состояния.

Оформление номера PESEL происходит в Urządi miasta (городском управлении), Urządi gminy (муниципальном управлении) или в Centrum obsługi mieszkańców (центре обслуживания граждан). Услуга бесплатная, номер выдают сразу на месте.

Больше полезных текстов читайте на нашем сайте https://ukrayina.pl/ukrayina/0,0.html