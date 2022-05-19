Пес Патрон, работающий с саперами Чернигова, поздравил украинцев с Днем вышиванки
Сегодня, 19 мая, сапер пес Патрон сменил привычный бронежилет на праздничную вышиванку, чтобы поздравить всех украинцев с миром
Об этом информирует в телеграмме Государственная служба по чрезвычайным ситуациям .
"Поддерживая традиции, сегодня наш Патрон сменил свой "броник" на вышиванку! Выглядит круто, как вы считаете? Кстати, работу сегодня никто не отменял - ищем, разминиваем, работаем на победу!" – говорится в сообщении.
- 8 мая президент Владимир Зеленский вручил государственные награды украинским саперам, которые разминируют освобожденные территории от российских оккупантов, свое отличие получил и пес Патрон из Чернигова.
- Пса Патрона предложили разместить на почтовой марке. Голосовать можно в комментариях во всех соцсетях Укрпочты. А в Дии необходимо зайти в услуги, выбрать Опрос и отдавать свой голос.
- Также мы рассказывали о собаке Николь, которая с первых дней полномасштабной войны помогает переселенцам, бегущим от боевых действий на эвакуационном поезде.
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