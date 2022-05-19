Об этом информирует в телеграмме Государственная служба по чрезвычайным ситуациям .

"Поддерживая традиции, сегодня наш Патрон сменил свой "броник" на вышиванку! Выглядит круто, как вы считаете? Кстати, работу сегодня никто не отменял - ищем, разминиваем, работаем на победу!" – говорится в сообщении.

8 мая президент Владимир Зеленский вручил государственные награды украинским саперам, которые разминируют освобожденные территории от российских оккупантов, свое отличие получил и пес Патрон из Чернигова.

Пса Патрона предложили разместить на почтовой марке. Голосовать можно в комментариях во всех соцсетях Укрпочты. А в Дии необходимо зайти в услуги, выбрать Опрос и отдавать свой голос.

Также мы рассказывали о собаке Николь, которая с первых дней полномасштабной войны помогает переселенцам, бегущим от боевых действий на эвакуационном поезде.

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