Пес Патрон празднует три года: какого подарка ждет четырехлапый сапер

Об этом сообщили на странице Патрона в Инстаграмме

20 июля знаменитый джек-рассел-терьер Патрон из Чернигова отмечает три года. Популярный взрывотехник, на счету которого до трех сотен найденных взрывоопасных предметов и которого пиротехнической работе научил его хозяин майор службы гражданской защиты с Черниговщины Михаил Ильев, просто радуется, что имеет время не только на важные государственные дела, но и на обычную собачью жизнь. И что у него есть достаточно пищи и любящая семья.

На странице Патрона в социальных сетях от его имени сказано, что вместо подарка пес ожидает реальной помощи бездомным. "Хочу попросить помочь мне собрать средства на большую миску корма для собачек и котиков, у которых пока нет своего дома: хотел бы их угостить в честь своего дня рождения. Это совсем необязательно, только если у вас есть возможность. Я знаю, что сейчас каждая копейка не лишняя, поэтому все пойму. Все деньги передам моим друзьям в @uanimals.official .

13 июля пес Патрон, работающий в ГСЧС, получил отличия от ветеранских организаций США - Veterans of Foreign Wars VFW и Bomb Techs Without Borders

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