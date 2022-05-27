Пес Патрон получил премию на Каннском фестивале

Об этом сообщило ГСЧС Украины в facebook.

"Сегодня в Каннах ему присуждена премия Пальмовый пес — это самая престижная в мире кинопремия, которой награждают четырехлапых! А поскольку Патрон действительно стал звездой мировой кинохроники за последние пару месяцев, жюри единогласно решило, что наш хвостатый пиротехник достоин "Пальмового" статуса",- говорится в сообщении.

Добавляют, что Патрон узнал про свой звездный статус дистанционно. Но после победы возможно посетит Канны.

В ГосКино сообщили, что премию Palm Dog вручают в Каннах лучшей собаке, снявшейся в фильме-участнике кинофестиваля. Это ежегодное неофициальное шоу наград было начато в 2001 году журналистом Тоби Роузом.

"Нашего любимца Патрона наградили отличием PalmDogManitarian, которое вручается за связь между человечеством и собаками. Главную награду выиграл Брит, серебристый пудель из фильма "Военный пони" Джины Гаммелл и Райли Кео", - добавили в ГосКино.

8 мая Владимир Зеленский наградил Патрона, работающего вместе с саперами Чернигова.

19 мая Патрон, работающий с саперами Чернигова, поздравил украинцев с Днем вышиванки.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb