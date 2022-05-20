Видео размещено на YouTube канале Masyanya Kuvaeva 13 мая.

"Дети прекрасно видят, что что-то ужасное творится в мире. И с их страной и соседней. Как рассказать им об этом, не травмируя. Им, детям, жить в последствиях этого ужаса. Не уверен что Масяне удалось хорошо, но она пыталась. Рашистам и ботам просьба не беспокоится - будущего у вас нет", - говорится в аннотации к видео.

Отметим, что предыдущий эпизод культового мультсериала появился около двух месяцев назад, 21 марта. Он был посвящен жесткой критике войны в Украине и заканчивался самоубийством Путина, которому главная героиня принесла самурайский меч.

Через несколько дней Роскомнадзор заблокировал сайт мультсериала, однако это не помешало набрать этому эпизоду уже 5,5 млн просмотров.

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