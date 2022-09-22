Пес Патрон и "четырехлапый разведчик" Тор получили награды
В четверг, 22 сентября, состоялась первая церемония награждения служебных собак "Четырехлапые защитники"
Об этом сообщило Главное управление разведки.
Награды получили пес Патрон и бельгийская овчарка малинуа по кличке Тор, которая вместе со своим проводником служит в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
Церемония прошла в помещении отеля Fairmont Grand Hotel Kyiv. Проведением занималась общественная организация "Кинологический союз Украины" при поддержке компании Royal Canin.
Для награждения были приглашены кинологи и служебные собаки от учреждений сектора обороны и безопасности Украины, которые принимали участие в боевых действиях по отражению российской вооруженной агрессии и отличились при выполнении задач по назначению.
Кроме служебных собак президент общественной организации "Кинологический союз Украины" Георгий Онищенко вручил награды кинологам, представлявшим ВСУ, СБУ, ГСЧС, Нацгвардию, Управление государственной охраны Украины и т.д. Каждый из четырехлапых защитников получил вкусный подарок.
"Свои награды собаки и кинологи честно заслужили, ведь среди них были те, кто выполнял задачи в осажденном Мариуполе, обнаруживал взрывные устройства на плотно заминированных оккупантами участках в нескольких областях нашего государства, сохранив тем самым жизнь многих граждан Украины", - отметили в ГУР.
- 1 сентября Укрпочта выпустила первую в Украине благотворительную марку с изображением пса-сапера Патрона. С ее помощью собирают средства на машину для разминирования на дистанционном управлении
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