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Пес Байдена десять раз кусал спецагентов, один из них попал в больницу, - Politico

26 июля, 2023 среда
02:20
Мир

Командир, принадлежащий семье президента США Джо Байдена, после переезда в Белый дом несколько раз проявлял агрессивное поведение и кусал сотрудников Секретной службы

Об этом свидетельствует обнародованная электронная переписка сотрудников Секретной службы США, пишет Politico.

Командир – двухлетний пес породы немецкая овчарка – вызвал не менее десяти инцидентов в Вашингтоне и Делавере, родном штате Байдена, с участием спецагентов, обеспечивающих охрану первых лиц в США.

Шесть инцидентов связаны с серьезными укусами, в результате которых агенты Секретной службы США обращались за медицинской помощью, два – агрессивными инцидентами без укусов и еще два – "игривыми" или "дружественными" укусами.

По меньшей мере, два укуса произошли, когда Командир был без поводка. Однажды – когда пес был с семьей Байденов после их похода в кинотеатр в декабре 2022 года, и второй – когда первая леди Джилл Байден выгуливала собаку в саду в ноябре того же года.

В ноябре 2022 Командир укусил одного агента за руку и ногу, после чего тот был вынужден обратиться в больницу. Своим коллегам он написал: "Если бы это не была их собака, ее бы уже усыпили - долбанному клоуну нужен намордник".

Белый дом в комментарии Politico сообщил, что семья Байденов работает над созданием лучших протоколов для обеспечения безопасности при обращении с собакой.

Командир заменил другого пса Мейджора, который также несколько раз кусал людей на территории Белого дома. Еще в семье президента США есть кошка Уиллоу.

  • 9 марта 2021 года стало известно, что собака Байдена Мейджор укусила сотрудника службы безопасности. После инцидента его и еще одну собаку Байдена по кличке Чемп вывезли в дом Байденов в штате Делавер. В резиденции Байденов Мейджор прошел дополнительную дрессировку. 24 марта обе собаки вернулись в Белый дом. 20 июня семья Байденов сообщила, что 13-летняя Чемп умерла.
  • 21 марта Мейджор снова укусила человека, из-за чего пострадавшему была оказана медицинская помощь.
Джо Байден
США
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