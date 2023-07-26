Пес Байдена десять раз кусал спецагентов, один из них попал в больницу, - Politico
Командир, принадлежащий семье президента США Джо Байдена, после переезда в Белый дом несколько раз проявлял агрессивное поведение и кусал сотрудников Секретной службы
Об этом свидетельствует обнародованная электронная переписка сотрудников Секретной службы США, пишет Politico.
Командир – двухлетний пес породы немецкая овчарка – вызвал не менее десяти инцидентов в Вашингтоне и Делавере, родном штате Байдена, с участием спецагентов, обеспечивающих охрану первых лиц в США.
Шесть инцидентов связаны с серьезными укусами, в результате которых агенты Секретной службы США обращались за медицинской помощью, два – агрессивными инцидентами без укусов и еще два – "игривыми" или "дружественными" укусами.
По меньшей мере, два укуса произошли, когда Командир был без поводка. Однажды – когда пес был с семьей Байденов после их похода в кинотеатр в декабре 2022 года, и второй – когда первая леди Джилл Байден выгуливала собаку в саду в ноябре того же года.
В ноябре 2022 Командир укусил одного агента за руку и ногу, после чего тот был вынужден обратиться в больницу. Своим коллегам он написал: "Если бы это не была их собака, ее бы уже усыпили - долбанному клоуну нужен намордник".
Белый дом в комментарии Politico сообщил, что семья Байденов работает над созданием лучших протоколов для обеспечения безопасности при обращении с собакой.
Командир заменил другого пса Мейджора, который также несколько раз кусал людей на территории Белого дома. Еще в семье президента США есть кошка Уиллоу.
- 9 марта 2021 года стало известно, что собака Байдена Мейджор укусила сотрудника службы безопасности. После инцидента его и еще одну собаку Байдена по кличке Чемп вывезли в дом Байденов в штате Делавер. В резиденции Байденов Мейджор прошел дополнительную дрессировку. 24 марта обе собаки вернулись в Белый дом. 20 июня семья Байденов сообщила, что 13-летняя Чемп умерла.
- 21 марта Мейджор снова укусила человека, из-за чего пострадавшему была оказана медицинская помощь.
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