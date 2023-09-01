Первый звонок в метро: в Харькове символическую линейку посетили 400 учащихся
Новый учебный год начался для харьковских учащихся в метрополитене. Около 400 детей посетили символическую праздничную линейку ко Дню знаний
Об этом сообщает Gwara Media .
Линейку в метрополитене провели для учащихся начальных и 11 классов. Ее посетили около 400 детей из всех районов Харькова.
"Сегодня – День знаний, я поздравляю всех с этим праздником. И хочу сказать, что после нашей победы мы совсем не так, не в метрополитене, будем праздновать этот день, а на самой большой площади Европы – площади Свободы. В таких условиях, в которых сегодня мы празднуем - это первый раз, и я надеюсь, что такого больше не будет. Но вы запомните на всю жизнь то, что сегодня здесь мы с вами делаем", - отметил городской голова Харькова Игорь Терехов.
Харьков обустроил помещение для обучения школьников на пяти станциях метрополитена.
Фото: горсовет Харькова
Как рассказали в городском совете Харькова, метрошкола начнет работу с понедельника, 4 сентября. Обучение в ней организуют в две смены – с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00. На станции метро детей в сопровождении педагога будет подвозить школьный автобус (в городе специально разработали 34 маршрута). За счет городского бюджета в метро для школьников организуют питание, на станциях будут работать психологи и медики, которые при необходимости смогут оперативно предоставить детям необходимую помощь.
Фото: горсовет Харькова
Созданные центры обучения рассчитаны на более чем тысячу детей. В них будут учиться школьники из 19-ти городских школ. Соответствующую территорию в метро обустроили так, чтобы она не препятствовала трафику пассажиров метрополитена.
Как сообщила директор департамента образования Ольга Деменко, на станциях "Победа", "Университет", "Метростроителей", "Тракторный завод" и "Академика Павлова" обустроили 17 кабинетов площадью 40 кв. м с рекуперацией воздуха и шумоизоляцией, партами и необходимым оборудованием.
Всего сформировано 60 классов более чем на тысячу школьников (23 класса - первоклассники). Директор департамента отметила, что в резерве есть еще восемь классов, и набор на обучение офлайн продлится круглый год.
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