Об этом сообщает The Guardian.

По информации от государственных СМИ, первый запуск северокорейского разведывательного спутника был неудачен из-за выхода из строя, а ракета-носитель упала в море.

Запуск вызвал чрезвычайные предупреждения в Японии и столице Южной Кореи Сеуле, где город на короткое время по ошибке объявил предупреждение об эвакуации.

Объединенный комитет начальников штабов Северной Кореи сообщил, что запуск был зафиксирован около 06:29 из района округа Тончан в западной провинции Северный Пхёнган и что цель направлялась в южном направлении.

Новая ракета спутника Chollima-1 вышла из строя из-за нестабильности двигателя и топливной системы, сообщило государственное информационное агентство KCNA и добавило, что официальные лица уже работают над проверкой "серьезных" дефектов, повлекших неисправность ракеты.

"Снаряд исчез с радаров, не достигнув ожидаемой точки падения", - сообщила Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов, добавив, что военные рассматривают возможность "взрыва в воздухе или разбиения".

"Государственное агентство космического развития Северной Кореи проведет тщательное расследование серьезных дефектов, выявленных при запуске спутника, выполнит необходимые меры по их устранению и проведет второй запуск в ближайшее время", - пишет KCNA.