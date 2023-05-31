Первый запуск спутника-шпиона КНДР завершился неудачей, в Японии и Южной Корее объявляли воздушную тревогу
Первый запуск разведывательного спутника Северной Кореи завершился неудачей, однако КНДР пообещала в ближайшее время осуществить второй запуск
Об этом сообщает The Guardian.
По информации от государственных СМИ, первый запуск северокорейского разведывательного спутника был неудачен из-за выхода из строя, а ракета-носитель упала в море.
Запуск вызвал чрезвычайные предупреждения в Японии и столице Южной Кореи Сеуле, где город на короткое время по ошибке объявил предупреждение об эвакуации.
Объединенный комитет начальников штабов Северной Кореи сообщил, что запуск был зафиксирован около 06:29 из района округа Тончан в западной провинции Северный Пхёнган и что цель направлялась в южном направлении.
Новая ракета спутника Chollima-1 вышла из строя из-за нестабильности двигателя и топливной системы, сообщило государственное информационное агентство KCNA и добавило, что официальные лица уже работают над проверкой "серьезных" дефектов, повлекших неисправность ракеты.
"Снаряд исчез с радаров, не достигнув ожидаемой точки падения", - сообщила Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов, добавив, что военные рассматривают возможность "взрыва в воздухе или разбиения".
"Государственное агентство космического развития Северной Кореи проведет тщательное расследование серьезных дефектов, выявленных при запуске спутника, выполнит необходимые меры по их устранению и проведет второй запуск в ближайшее время", - пишет KCNA.
- 17 мая Ким Чен Ын вместе с дочерью лично проверил подготовку первого военного разведывательного спутника КНДР и заявил, что он необходим, чтобы защитить суверенитет страны.
- В США 18 мая отреагировали на действия КНДР и заявили , что запуск спутника нарушит ряд международных санкций, запрещающих КНДР использовать баллистические ракеты.
- 25 мая сообщалось, что Северная Корея в ускоренном режиме строит стартовую площадку для запуска спутников.
- 29 мая сообщалось, что КНДР планирует запустить в космос военный спутник с 31 мая по 11 июня. В Японии по подозрению запусков баллистических ракет приказали уничтожать цели.
- Северная Корея заявила во вторник, 30 мая, что запустит свой первый военный спутник-шпион в июне с целью мониторинга "опасной военной деятельности" Соединенных Штатов и Южной Кореи в режиме реального времени.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.06
Покупка 37.06Продажа 37.6
-
EUR
Покупка 39.86Продажа 40.68
- Актуальное
- Важное