Первый замглавы МИД Южной Кореи посетит Россию на фоне напряженности в отношениях между государствами, - СМИ

Об этом информирует Yonhap .

Отмечают, что в начале апреля 2023 года Чан Хо Чжин занимал должность посла Южной Кореи в России. Впоследствии во время конференции руководителей дипломатических миссий в Сеуле он был назначен первым заместителем главы МИД страны.

Чан Хо Чжин планирует совершить двухдневную поездку в Москву в середине мая. Цель поездки – обмен приветствиями с российскими официальными лицами, поскольку он не смог этого сделать раньше, сразу после назначения на новую должность.

Однако эта поездка состоится на фоне напряженности в отношениях между странами из-за того, что Юн Сок Йоль заявил о возможности предоставления военной помощи Украине. Он отметил, что может быть трудно настаивать исключительно на гуманитарной или финансовой помощи, если Украина продолжает подвергаться массированным атакам на гражданских. Россия в свою очередь заявила, что такой шаг со стороны Сеула может означать его участие в конфликте и будет считаться "откровенно враждебным антироссийским шагом".

Ожидается, что вопрос военной помощи встанет на встрече Чан Хо Чжина с российскими дипломатами.

"Эта поездка организуется по тем соображениям, что лучше выполнить традиционные дипломатические формальности и "попрощаться", поскольку Москва уже признала Южную Корею недружественной нацией после ее присоединения к антироссийским санкциям", - сказал один из чиновников.