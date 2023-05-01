Первый замглавы МИД Южной Кореи посетит Россию на фоне напряженности в отношениях между государствами, - СМИ
На фоне напряженности в отношениях из-за заявления президента страны Юн Сок Йоля о возможности оказания военной помощи Украине первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чан Хо Чжин посетит Москву
Об этом информирует Yonhap .
Отмечают, что в начале апреля 2023 года Чан Хо Чжин занимал должность посла Южной Кореи в России. Впоследствии во время конференции руководителей дипломатических миссий в Сеуле он был назначен первым заместителем главы МИД страны.
Чан Хо Чжин планирует совершить двухдневную поездку в Москву в середине мая. Цель поездки – обмен приветствиями с российскими официальными лицами, поскольку он не смог этого сделать раньше, сразу после назначения на новую должность.
Однако эта поездка состоится на фоне напряженности в отношениях между странами из-за того, что Юн Сок Йоль заявил о возможности предоставления военной помощи Украине. Он отметил, что может быть трудно настаивать исключительно на гуманитарной или финансовой помощи, если Украина продолжает подвергаться массированным атакам на гражданских. Россия в свою очередь заявила, что такой шаг со стороны Сеула может означать его участие в конфликте и будет считаться "откровенно враждебным антироссийским шагом".
Ожидается, что вопрос военной помощи встанет на встрече Чан Хо Чжина с российскими дипломатами.
"Эта поездка организуется по тем соображениям, что лучше выполнить традиционные дипломатические формальности и "попрощаться", поскольку Москва уже признала Южную Корею недружественной нацией после ее присоединения к антироссийским санкциям", - сказал один из чиновников.
- Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил 28 апреля о необходимости сделать все, чтобы вторжение России в Украину не увенчалось успехом, снова не исключив при этом оказание Сеулом военной помощи Киеву.
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