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Первый заместитель Яроша Сергей Ильницкий стал депутатом Киевсовета от "Европейской Солидарности"

20 апреля, 2023 четверг
17:16
Новости

Первый заместитель командующего Украинской добровольческой армией Дмитрия Яроша, командир отряда "Юг" УГА в составе 28-й ОМБр, полковник Сергей Ильницкий (позывной Сокол) стал депутатом Киевсовета от партии "Европейская Солидарность"

Об этом написала пресс-служба партии "ЕС".

"Сегодня наша команда в Киевсовете усилилась новым коллегой Сергеем Ильницким. Сергей достойно защищает нашу свободу на фронте, и я убежден, так же будет достойно защищать интересы киевлян", - отметил глава фракции Владимир Прокопов.

Сергей Ильницкий с самого начала боевых действий находится на фронте. Ветеран Вооруженных Сил Украины, участник АТО, полковник в отставке, он пошел добровольцем служить на фронт по примеру своего сына-госпитальера. Как кадровый военный стал начальником штаба УДА. Кавалер ордена "За заслуги".

"После деоккупации Николаева, Херсона, части Херсонской области, 28 отдельная механизированная бригада передислоцирована в Донецкую область. Наш рубеж – это северная сторона Бахмута", – рассказал Сергей Ильницкий, выступая с трибуны Киевсовета.

Как рассказал полковник Ильницкий в СМИ, для Украины Бахмут важен тем, что это место, где мы уничтожаем многие силы врага и его технику. "Причем мы находимся на хорошо подготовленных позициях, тогда как у россиян там позиции не подготовлены, из-за чего они и теряют столь стремительно личный состав. россияне преследуют цель выйти на административные границы и захватить полностью Донецкую и Луганскую области, а Бахмут – это один из городов Донецкой области. Не имея никаких побед, российское военное руководство сделало ставку именно на этот город, поскольку признать свое поражение ему очень не хочется, однако рано или поздно России придется признать поражение, потому что российские войска не смогли взять ни “Киев за три дня”, ни другие наши области, к тому же, мы проводим контрнаступательные действия. Пока мы здесь, под Бахмутом, держим оборону, где-то готовится сила, которая будет проводить наступательные действия и освобождать украинские территории".

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