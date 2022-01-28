Первый заместитель главы КГГА Поворозник отказался давать показания по делу о лишении земельного участка аппарата СНБО, - прокуратура
28 января первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник отказался давать показания по делу о лишении земельного участка аппарата СНБО на улице Щусева возле станции метро "Сырец"
Об этом заявила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, передает Укринформ.
Она отметила, что после оглашения подозрения Николаю Поворознику вручили повестку на допрос, запланированный на 28 января.
"Он явился вовремя на допрос к прокурору, однако, ссылаясь на ст. 63 Конституции, отказался давать показания в уголовном производстве. В таком случае Уголовный процессуальный кодекс обязывает следователя или прокурора сразу остановить допрос, что и было сделано", - сообщила Надежда Максимец.
По словам пресс-секретаря, продолжается следствие в уголовном производстве.
- Напомним, 25 января Николаю Поворознику сообщили о подозрении в этом деле.
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