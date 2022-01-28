Первый за 20 лет выход украинского корабля в Южный океан: ледокол "Ноосфера" отправляется в Антарктиду

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



"Символично, что рейс "Ноосферы" начинается именно 28 января, в День открытия Антарктиды. Чуть более двухсот лет назад первые три экспедиции смогли пробиться сквозь лед к берегам недоступного Белого континента. В составе одного из них был украинец Иван Завадовский. Поэтому Украина отмечает этот день, как и положено нации - первооткрывателю Антарктиды: отправляет к ее берегам свое научно-исследовательское судно", - говорится в сообщении.



В пресс-службе отмечают, что флагман украинского научно-исследовательского флота направляется к полярникам на станции "Академик Вернадский". В то же время "Ноосфера" - это первое украинское судно с современными системами, ранее не доступными для моряков в Украине.



Ноосфера стала первым украинским судном, оснащенным суперсовременной системой динамического позиционирования. До сих пор наши моряки, чтобы овладеть управлением такой системой, были вынуждены платить значительные средства за обучение за рубежом, а теперь смогут учиться дома", - отметили в ОПУ.