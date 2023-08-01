Еспресо выступил информационным партнером Social Camp Odesa.

В течение форума 36 спикеров поднимали различные вопросы – от психологических аспектов до регулирования волонтерской деятельности и законодательных инициатив, которые должно ввести государство, чтобы поддерживать сообщество.

"Волонтерство – это точно то, что должно латать дыры и не быть системой. Задача волонтерства показать, где государство медленное и неспособное. Чтобы государство быстро адаптировалось и залатало эти дыры. Права волонтеров должны быть защищены. Дайте нам возможность самоконтроля и самоорганизации, мы будем в этом эффективны. Государство же должно сделать так, чтобы волонтерская деятельность была не нужна", - подчеркнул Андрей Длигач, спикер дискуссионной панели "Партнеры, а не враги: какие шаги должно сделать государство, чтобы поддержать или сотрудничать с волонтерским движением".

По словам заместителя директора фонда "Вернись живым" Олега Карпенко, который также присоединился к Social Camp Odesa, за последние полтора года волонтерская деятельность претерпела масштабные трансформации, и сообществу необходима платформа для обмена мнений, перезагрузки и вдохновения.

"После 24 февраля все изменилось. Мы как фонд начали покупать оружие. Таких прецедентов в мире не было. И роль больших фондов, и маленьких инициатив имеет место быть. Потому что там, где большие фонды не имеют скорости и гибкости, на это способны небольшие инициативы", – заметил Олег Карпенко.

Организаторы форума планируют создать в пределах Зеленого театра волонтерский хаб, которым смогут пользоваться все причастные к волонтерству стороны.



"Борьба продолжается. Волонтерская деятельность из спринта превратилась в марафон, который продолжается параллельно с военной работой ВСУ и не имеет четких временных рамок. Волонтерское сообщество сегодня особенно нуждалось в перезагрузке, вдохновении и силах для забега вдолгую", – прокомментировал инициатор создания Social Camp Odesa Егор Гребенников.