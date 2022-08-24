Первый военный фильм с момента полномасштабного вторжения: в День Независимости в прокат выходит лента "Снайпер. Белый ворон"
"Снайпер. Белый ворон" - это первая лента на военную тематику, которая вышла в прокат с момента полномасштабного вторжения России в Украину
Об этом сообщили в фейсбуке FILM.UA Group.
24 августа в национальный кинопрокат выходит фильм "Снайпер. Белый ворон". Его съемки завершили в 2021 году. По замыслу режиссера Марианна Бушана, лента должна была напомнить миру о войне в Украине. Но она оказалась пророческой. Ведь четко передает реальные реалии.
Это история о Николае – пацифисте-чудаке, который с беременной женой поселяется возле Горловки. Его жизнь сменяет российская агрессия. Боевики убивают жену и сжигают квартиру. Николай решает уйти в добровольческий батальон. И шаг за шагом из пацифиста превращается в профессионального снайпера, чтобы выгнать захватчиков из своей земли. Лозунг "Долой с моей земли!" является слоганом этого фильма.
Продюсер фильма Дмиро Майстренко уверен в том, что картина будет близка каждому украинцу.
"Нам, как и главному герою, пришлось отказаться от своей мирной жизни ради Победы", - отмечает он.
Съемки фильма на 80% являются натурными. Они происходили, например, в Киевской психиатрической больнице на Кирилловской и киевской фанерной фабрике. Также до мельчайших деталей воспроизвели и нору, где вынужденно проживала семья Вороненко. Актер Павел Алдошин даже остался там ночью, чтобы вжиться в роль.
Фильм создан в сотрудничестве с Национальной гвардией Украины и Главным управлением разведки при поддержке Госкино. Ранее в нескольких городах прошел допремьерный показ ленты.
- 18 августа Николай Княжицкий поделился своими впечатлениями от фильма после допремьерного показа.
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