Первый в Украине жилой дом по технологии 3D строят в Ирпене

Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин.

Он понаблюдал за тем, как программист запустил с компьютера работу 3D-принтера и начал "печатать" стены будущего дома.

"Важное преимущество 3D-строительства – скорость. 3D-принтер создает каркас дома площадью 130 м² всего за 8 дней", – рассказал Маркушин.

По его словам, дом строят для семьи ирпинчан, которые сначала потеряли дом, а затем – мужа и отца.

"С начала боевых действий в Ирпене эту семью постигло не одно горе – сначала россияне разрушили их дом снарядами, а впоследствии в защиту родного города, а затем страны стал глава семьи, наш героический земляк – Ярослав Березов. Но к сожалению, пол года потому погиб на позициях под Бахмутом. Жена Наталья и две красавицы дочери остались сами еще и без родного дома, который строил отец", - написал мэр.

Он отметил, что женщина не смогла отправиться на программы компенсации, поэтому благотворители решили подарить ей новое жилье.