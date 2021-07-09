Первый в Украине: Укрзализныця запускает пригородный электропоезд, приспособленный для людей с инвалидностью

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.



Согласно сообщению, Укрзализныця сделала первый в Украине инклюзивный поезд, который приспособлен для путешествий людей с инвалидностью.



По словам и.о. главы правления Укрзализныци Ивана Юрика, все работы проводились в постоянных консультациях с представителями Всеукраинского общественного объединения "Национальная ассамблея людей с инвалидностью Украины".



Отмечается, что новый электропоезд имеет вагоны, оборудованные для доступа людей с инвалидностью, с местами для людей на инвалидных колясках, пандусами, кнопками вызова поездной бригады, а все указатели нанесены шрифтом Брайля. Кроме того, в поезде заменены ряд систем и деталей интерьера, среди которых - крепление для велосипедов.



В пресс-службе отметили, что модернизация этого поезда стоила Укрзализныце 70,6 млн грн. В частности, на внедрение инклюзивности было направлено почти 2,2 млн грн. Работы осуществлялись на мощностях Киевского электровагоноремонтного завода.



В общем, добавили, в компании, до конца года планируется провести капитальный ремонт еще шести поездов. На это в финплане компании предусмотрено около 300 млн грн.

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