Первый в Украине памятник Любомиру Гузару установили в Виннице
В Виннице установили памятник Блаженнейшему Любомиру Гузару
Об этом сообщили на сайте горсовета.
Там отметили, что установление памятника инициировала Винницкая греко-католическая община. Деньги также собирала эта община. Авторами стали два украинских скульптора - Борис Крылов и Олесь Сидорук.
Гузара они изобразили одетым в жилетку поверх подрясника. Рядом с ним установили колонну, на которой лежит митра.
Справка. Любомир Гузар (1933-2017) - украинский церковный и общественный деятель, патриарх-предстоятель Украинской Греко-Католической Церкви (2001-2011).
В свое время был одним из кандидатов на папский престол
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