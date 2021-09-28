Первый в Украине памятник Любомиру Гузару установили в Виннице

Об этом сообщили на сайте горсовета.

Там отметили, что установление памятника инициировала Винницкая греко-католическая община. Деньги также собирала эта община. Авторами стали два украинских скульптора - Борис Крылов и Олесь Сидорук.



Гузара они изобразили одетым в жилетку поверх подрясника. Рядом с ним установили колонну, на которой лежит митра.



Справка. Любомир Гузар (1933-2017) - украинский церковный и общественный деятель, патриарх-предстоятель Украинской Греко-Католической Церкви (2001-2011).

В свое время был одним из кандидатов на папский престол