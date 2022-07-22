Первый в Украине NFT-музей войны собрал $1 млн для помощи ВСУ
NFT-музей MetaHistory собрал более 1 000 000 долларов от продаж двух NFT-коллекций Warline. Экспонаты рассказывают о ходе войны в Украине
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"NFT-музей MetaHistory собрал более $1 000 000 в помощь Украине. С начала войны мы используем инновационные технологии, чтобы ускорить нашу победу", - сказал он.
По словам министра, деньги поступают в криптофонд Aid For Ukraine. За них уже приобрели автомобили на передовую, технику и другую необходимую амуницию для защитников.
Сегодня, 22 июля, команда проекта представила третью NFT-коллекцию Warline. Она уже доступна на сайте музея.
- 25 марта в Украине запустили первый NFT-музей, который поможет поведать правду о военных преступлениях РФ.
- В апреле команда NFT-музея MetaHistory создала специальный NFT-экспонат в благодарность Илону Маску.
- В мае разработчики видеоигр Rainbow Six, Warframe, STALKER, Asphalt и цифровые художники создали благотворительную NFT-коллекцию Avatars for Ukraine.
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