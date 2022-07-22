Первый в Украине NFT-музей войны собрал $1 млн для помощи ВСУ

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"NFT-музей MetaHistory собрал более $1 000 000 в помощь Украине. С начала войны мы используем инновационные технологии, чтобы ускорить нашу победу", - сказал он.

По словам министра, деньги поступают в криптофонд Aid For Ukraine. За них уже приобрели автомобили на передовую, технику и другую необходимую амуницию для защитников.

Сегодня, 22 июля, команда проекта представила третью NFT-коллекцию Warline. Она уже доступна на сайте музея.

25 марта в Украине запустили первый NFT-музей, который поможет поведать правду о военных преступлениях РФ.

В апреле команда NFT-музея MetaHistory создала специальный NFT-экспонат в благодарность Илону Маску.

В мае разработчики видеоигр Rainbow Six, Warframe, STALKER, Asphalt и цифровые художники создали благотворительную NFT-коллекцию Avatars for Ukraine.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb