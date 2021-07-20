Первый украиноязычный аудиогид появился в Кыргызстане, - ОПУ
За рубежом внедрен 24-й украиноязычный аудиогид: в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева
Об этом сообщает сайт ОПУ .
Это была первая картинная галерея в Бишкеке. Сейчас собрание насчитывает почти 18 тыс. произведений разных видов изобразительного искусства
Золотой фонд музея - это произведения классиков кыргызского изобразительного искусства, а также работы западноевропейских мастеров и художников ближнего и дальнего зарубежья.
В музее находятся произведения таких художников, которые имеют украинские корни или родились в Украине: Александр Осмеркин, Иван Айвазовский, Петр Кончаловский.
"Возможность окунуться в мир живописи в сопровождении экскурсии на украинском языке позволит посетителям из Украины лучше понять творчество мастеров, чьи произведения представлены в музее", - говорится в сообщении.
- В рамках проекта Елены Зеленской состоялся запуск аудиогида на украинском языке в Археологическом музее Несебра (Болгария)
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