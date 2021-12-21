Первый туристический экипаж полетит в космос в феврале следующего года
28 февраля 2022 года NASA отправит на Международную космическую станцию первый частный экипаж
Об этом сообщает NASA.
Запуск корабля Crew Dragon от SpaceX в рамках миссии Axiom Mission 1 назначен на понедельник, 28 февраля 2022 года.
NASA отмечает, что отправка первой частной миссии на МКС – это важный шаг для агентства и его международных партнеров.
В составе экипажа указаны американский предприниматель по недвижимости и технологиям Ларри Коннор, астронавт Майкл Лопес-Аллегриа, канадский инвестор Марк Пати и бывший израильский пилот-истребитель и бизнесмен Эйтан Стиббе.
Миссия, в ходе которой экипаж будет проводить научные опыты, продлится 10 дней.
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