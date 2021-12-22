Первый тренер рассказал, как Усик обратит против Фьюри главный "козырь" британца

Об этом сообщает BoxingScene.

По словам Лапина, который был первым тренером Усика, а сейчас входит в его команду, Фьюри, из-за его преимущества в габаритах (рост 206 см против 191 см), будет тяжело выдержать темп боя.

"Фьюри имеет преимущество в размерах и он мобильный и быстрый для боксера со своими размерами, но одно но. Наибольшей проблемой этих огромных тяжеловесов является их состояние в двенадцатираундовых противостояниях. Темп боя, который задает Александр, огромные тяжеловесы сегодня не выдерживают", – сказал Лапин.

Он добавил, что Фьюри из-за своей специфической техники в конце концов истощается и станет легкой добычей для Усика.

"Технически это будет очень интересно. У Тайсона Фьюри очень неудобная техника бокса, но для того, чтобы Фьюри нанес свою серию ударов, ему нужно будет потратить много усилий, и это его в конце концов потеряет. В конце концов, преимущество в весе и росте в этом бою для Александра Усика не имеет значения, он адаптируется к любому сопернику. Вскоре все увидят, как Александр Усик наведет порядок в тяжелом весе", - пообещал Лапин.

Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и отстоял пояс чемпиона мира WBC.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у британца титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Весной 2022 года запланирован реванш между Усиком и Джошуа, который был предусмотрен контрактом на первый бой.