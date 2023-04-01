Первый транш от МВФ составит $2,7 млрд: он поступит в ближайшее время, - Минфин
Минфин Украины ожидает, что первый транш от МВФ поступит в ближайшее время, он будет составлять около $2,7 млрд. прямого бюджетного финансирования.
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
В ведомстве отмечают, что программа расширенного финансирования включает в себя два этапа. На первом — внимание сосредоточится на внедрении надежного бюджета на 2023 год и увеличении мобилизации доходов, в частности, путем избежания мер, которые могут уменьшить налоговые поступления.
В ходе второго этапа сосредоточатся на реформах, которые помогут максимально эффективно поддерживать послевоенное восстановление и реконструкцию, а также помогут Украине имплементировать меры по пути евроинтеграции, поясняют в Минфине.
- Напомним, в пятницу, 31 марта, Исполнительный совет Международного валютного фонда утвердил самую большую финансовую помощь для Украины с начала полномасштабной войны – она составит $15,6 млрд.
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