Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

В ведомстве отмечают, что программа расширенного финансирования включает в себя два этапа. На первом — внимание сосредоточится на внедрении надежного бюджета на 2023 год и увеличении мобилизации доходов, в частности, путем избежания мер, которые могут уменьшить налоговые поступления.

В ходе второго этапа сосредоточатся на реформах, которые помогут максимально эффективно поддерживать послевоенное восстановление и реконструкцию, а также помогут Украине имплементировать меры по пути евроинтеграции, поясняют в Минфине.