Первый транш макрофинансовой помощи ЕС Украине в €600 млн выплатят без дополнительных условий сразу после завершения процедур, - ОПУ

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.



"Стороны договорились, что первый транш макрофинансовой помощи в размере €600 млн будет выплачен без дополнительных условий сразу после завершения всех необходимых процедур", - говорится в сообщении.



В пресс-службе добавляют, что Зеленский поблагодарил ЕС за экономическую поддержку, в частности за новую программу макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд. По его словам, это способствует стабильности украинской экономики.



"Наша стратегия сработала: говорить не о войне, а об экономике. Сегодня - первый день, когда мы не потратили ни одного доллара из наших резервов на поддержку курса гривни",- сказал во время встречи президент.



Также Зеленский поблагодарил Домбровскиса за средства ЕС для Украины, предусмотренные Экономическим и инвестиционным планом Восточного партнерства, направленным на поддержку малых и средних предприятий.



Пресс-служба передает, что во время встречи стороны обсудили торговые отношения ЕС и Украины, заключение соглашения о "промышленном безвизе", которое должно открыть дополнительные рынки для украинских промышленных производителей.





Как сообщалось ранее, Евросоюз выделит Украине новый пакет макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд из-за риска нападения России.