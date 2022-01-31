Первый транш макрофинансовой помощи ЕС Украине в €600 млн выплатят без дополнительных условий сразу после завершения процедур, - ОПУ
В понедельник, 31 января, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом, во время которой стороны обсудили экономическую помощь ЕС
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
"Стороны договорились, что первый транш макрофинансовой помощи в размере €600 млн будет выплачен без дополнительных условий сразу после завершения всех необходимых процедур", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавляют, что Зеленский поблагодарил ЕС за экономическую поддержку, в частности за новую программу макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд. По его словам, это способствует стабильности украинской экономики.
"Наша стратегия сработала: говорить не о войне, а об экономике. Сегодня - первый день, когда мы не потратили ни одного доллара из наших резервов на поддержку курса гривни",- сказал во время встречи президент.
Также Зеленский поблагодарил Домбровскиса за средства ЕС для Украины, предусмотренные Экономическим и инвестиционным планом Восточного партнерства, направленным на поддержку малых и средних предприятий.
Пресс-служба передает, что во время встречи стороны обсудили торговые отношения ЕС и Украины, заключение соглашения о "промышленном безвизе", которое должно открыть дополнительные рынки для украинских промышленных производителей.
- Как сообщалось ранее, Евросоюз выделит Украине новый пакет макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд из-за риска нападения России.
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