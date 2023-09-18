Первый тест для Умерова. Объясняем, чего ожидать от "Рамштайна-15"

Еспресо расскажет историю "Рамштайн", его значение и какие старые новые вызовы теперь перед Рустемом Умеровым.

Что в тексте:

Что такое заседание в формате "Рамштайн";

Изменит ли замена Резникова диалог участников "Рамштайна";

Чего ждать от "Рамштайна-15".

Что такое заседание в формате "Рамштайн"

Фото: AP

"Рамштайн" (англ. Ramstein Meetings) - это целая серия дипломатических встреч министров обороны нескольких десятков стран мира (под эгидой США), поддерживающих Украину в войне, начатой Россией. Цель этих встреч – синхронизация и ускорение предоставления оружия Украине для противостояния российскому полномасштабному вторжению, а также обучение украинских военных по стандартам НАТО.

Встречи получили такое название из-за места проведения первой 26 апреля 2022 года на базе Воздушных сил США "Рамштайн" в немецком городе Рамштайн-Мизенбах. В дальнейшем эти встречи проходили либо в автономном режиме, либо онлайн в двух местах (база "Рамштайн" или в Брюсселе в штаб-квартире НАТО). Все они получали неофициальные названия, как "Рамштайн-2", "Рамштайн-3" и так далее.

Каждая из таких встреч имела важное значение для усиления как оборонных, так и контрнаступательных возможностей ВСУ. В ходе первой встречи 30 стран вызвались выделить более 5 миллиардов долларов США военной помощи Украине (например, Германия объявила о 50 единицах зенитных самоходных установок Gepard). После второй встречи 20 стран объявили о новых пакетах помощи, некоторые заявили о готовности передать артиллерийское вооружение, танки и другую бронетехнику, другие предложили обучение украинских военных. После третьего "Рамштайна", США передали нам знаменитые HIMARS. Последняя встреча прошла онлайн 18 июля. Она была важна, поскольку официально были заключены договоренности об обучении украинских пилотов на истребителях F-16.

В целом формат "Рамштайн" стал важным для консолидации возможностей союзников в помощи Украине и во многом определил успехи ВСУ на поле боя с россиянами.

Изменит ли замена Резникова диалог участников "Рамштайн"

Фото: Getty Images

Несмотря на скандалы, связанные с разными сомнительными закупками Минобороны, Алексей Резников показал себя как профессиональный дипломат в вопросах выстраивания долговременного диалога с союзниками. Эксперты отмечали его важную личную роль в переговорах, ведь в глазах союзников он пользовался авторитетом. Поэтому, возможно, это была одна из причин, почему президент Украины Владимир Зеленский не сразу уволил главу Минобороны. Ведь первые громкие скандалы с закупками (яйца по 17 грн за шт.) были еще в начале этого года.

Как бы там ни было, во время полномасштабной войны основными игроками являются не властные мужи, а украинские военные, волонтеры и народ, противостоящий оккупантам. Роль индивидуумов бесспорно важна, но, как говорится, незаменимых людей нет, особенно когда речь идет об экзистенциальной войне за право существования Украины.

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Председатель комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко считает, что смена главы Минобороны Украины не повлияет на диалог участников "Рамштайн". Поэтому не стоит ожидать каких-либо принципиальных изменений в плане поддержки Украины.

"Думаю, что радикальным образом это все-таки не повлияет. Хотя действительно в области международной политики человеческий фактор имеет большое значение. Часто вспоминаю в этом аспекте слова президента Байдена, который сказал, что международные отношения — это межличностные отношения. Но в данном контексте, в плане предоставления вооружений, военно-технической помощи Украине, я думаю, это не повлияет решающим образом. … Мы видим, что сам формат, механизмы "Рамштайна" давно наработаны. Есть определенные сложившиеся традиции", — сказал Мережко телеканалу FREEДОМ.

Также он отметил, что считает Рустема Умерова эффективным представителем парламентской дипломатии и успешным менеджером.

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Чего ждать от "Рамштайн-15"

Рустем Умеров, фото: Reuters

О новом "Рамштайне" было известно еще в конце августа, когда министром был Резников. После назначения Рустема Умерова новым министром обороны Украины 6 сентября уже 11 сентября глава Минобороны США Ллойд Остин провел с Умеровым по телефону обсуждение новой помощи нашей стране и повестки дня заседания очередного "Рамштайна".

14 сентября заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх официально подтвердила , что "Рамштайн-15" состоится 19 сентября.

"Остин и Милли поедут в Рамштайн, Германия, 18 сентября, чтобы провести личную встречу контактной группы по вопросам обороны Украины. Это будет 15-е заседание после того, как в апреле 2022 года министр Остин сформировал международную группу. Секретарь и председатель присоединятся к министрам обороны и старшим военным чиновникам почти из 50 стран, чтобы обсудить текущую ситуацию в Украине и дальнейшую тесную координацию международным сообществом, чтобы обеспечить украинский народ средствами, необходимыми для защиты его суверенной территории", - рассказала Сабрина Сингх.

Вопросы передачи F-16, ATACMS и Taurus

Пока нет информации о том, какие именно вопросы будут обсуждаться 19 сентября. Однако бесспорно, что речь пойдет о пополнении запасов снарядов украинской артиллерии, которых всегда не хватает, также пополнении запасов ракет для ПВО, которые ежедневно "приземляют" российские цели в воздухе, и, конечно, обучении наших военных в странах НАТО, в частности, как продвигается подготовка украинских летчиков, чтобы ВСУ получили F-16.

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Непростыми могут быть обсуждения, связанные с предоставлением Украине немецких ракет Taurus и американских ATACMS. Ведь уже месяцами наши дипломаты пытаются "пробить" аргументы союзников, не спешащих нам предоставлять эти мощные ракеты дальнего применения. Однако, возможно, Рустем Умеров сможет найти соответствующие доводы, которые убедят США и Германию, что так называемые красные линии Путина – это только страшилка, чтобы задержать поставки сверхважного оружия Украине.

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В комментарии ICTV военный эксперт Михаил Жирохов высказал мнение, что, вероятно, такие чувствительные вопросы, как ATACMS или Taurus, не будут обсуждать.

"На "Рамштайне" обсуждают потребности, которые могут реализовать прежде всего европейские страны. Например, так формировалась танковая коалиция, авиационная коалиция", – сказал военный эксперт и добавил, что "Рамштайн" – это в первую очередь о неотложных потребностях для нашей обороны.

Но следует помнить, что любые решения принятые на "Рамштайн", не являются стопроцентно публичными, они реализуются в течение многих месяцев. Поэтому завтра общественность услышит только то, что можно будет публично объявить. А непубличные договоренности могут принести свои плоды несколько позже.