Первый случай трансфера с начала вторжения в Украину: РФ стала членом Азиатской федерации шахмат вместо Европейской
Федерация шахмат России отказалась от членства в Европейской федерации и теперь будет представлять Азиатскую. Соответствующее решение было принято во время заседания азиатской организации
Такое решение было принято на континентальной ассамблее организации, которая проходит в эти дни в Абу-Даби , информирует официальный сайт ФШР.
Известно, что за вступление россиян в АШФ проголосовало 29 делегатов, против – один, воздержались – шесть.
С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину сборные России были отстранены от всех командных соревнований, проводимых под эгидой Международной федерации шахмат (ФИДЕ), а также Европейского шахматного союза (ЕШС). В конце апреля 2022 года РФ подготовила письмо европейской организации, в котором выразила намерение изменить континентальную федерацию из-за санкций.
В январе 2023 года Российская Федерация шахмат начала процесс отказа от членства в Европейской. А уже в феврале она получила разрешение на смену континентальной федерации от ФИДЕ.
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