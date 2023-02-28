Такое решение было принято на континентальной ассамблее организации, которая проходит в эти дни в Абу-Даби , информирует официальный сайт ФШР.

Известно, что за вступление россиян в АШФ проголосовало 29 делегатов, против – один, воздержались – шесть.

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину сборные России были отстранены от всех командных соревнований, проводимых под эгидой Международной федерации шахмат (ФИДЕ), а также Европейского шахматного союза (ЕШС). В конце апреля 2022 года РФ подготовила письмо европейской организации, в котором выразила намерение изменить континентальную федерацию из-за санкций.

В январе 2023 года Российская Федерация шахмат начала процесс отказа от членства в Европейской. А уже в феврале она получила разрешение на смену континентальной федерации от ФИДЕ.