"Первый шаг - возвращение к диалогу": США призвали РФ к деэскалации у границы Украины

Об этом говорится в обнародованном в Twitter заявлении посольства США в Украине.



"Соединенные Штаты призывают Россию к деэскалации напряжения на границах с Украиной. Первый шаг - это возвращение к взаимному и содержательному диалогу", - заявили американские дипломаты.



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США также отметили, что РФ в последние годы активизировала злонамеренную деятельность в Северной Америке и Европе, стремится разделить союзников по НАТО и дестабилизировать демократические институты.



"Россия должна прекратить свои злонамеренные действия и угрозы демократиям союзников и партнеров НАТО. Возвращение к обычным отношениям между НАТО и Россией невозможно, пока не произойдут четкие конструктивные изменения в поведении России", - подчеркнули в посольстве США.



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