"Первый шаг - возвращение к диалогу": США призвали РФ к деэскалации у границы Украины
США призвали Россию прекратить военную эскалацию у границ Украины и вернуться к диалогу
Об этом говорится в обнародованном в Twitter заявлении посольства США в Украине.
"Соединенные Штаты призывают Россию к деэскалации напряжения на границах с Украиной. Первый шаг - это возвращение к взаимному и содержательному диалогу", - заявили американские дипломаты.
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США также отметили, что РФ в последние годы активизировала злонамеренную деятельность в Северной Америке и Европе, стремится разделить союзников по НАТО и дестабилизировать демократические институты.
"Россия должна прекратить свои злонамеренные действия и угрозы демократиям союзников и партнеров НАТО. Возвращение к обычным отношениям между НАТО и Россией невозможно, пока не произойдут четкие конструктивные изменения в поведении России", - подчеркнули в посольстве США.
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- Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют переброску российских войск к границе с Украиной.
- Впоследствии американское издание Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о переброске Россией войск и техники к границам Украины.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикация американского издания Politico о наращивании войск на границе с Украиной является "вбросом".
- В Офисе президента Украины заявили, что не располагают подтвержденной информацией о стягивании российских войск к границе с Украиной.
- Президент США Джо Байден отправил в Москву директора ЦРУ Билла Бернса, чтобы предупредить Кремль, что США внимательно следят за накоплением войск РФ вблизи границ Украины.
- Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что обеспокоен сообщениями о стягивании Россией войск к украинской границе.
- Издание Bloomberg со ссылкой на анализ оборонно-разведывательной фирмы Janes сообщило, что Россия перебрасывает к границе с Украиной танковые подразделения .
- Кроме того, по данным Bloomberg, чиновники США предупредили коллег из ЕС о возможном новом вторжении РФ в Украину.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс внимательно следит за обстановкой на границе РФ и Украины и готов реагировать на изменившуюся ситуацию.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил ситуацию с войсками РФ у границы Украины с министрами иностранных дел Польши и Франции Збигневом Рау и Жаном-Ивом Ле Дрианом.
- 18 ноября пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ "ни для кого не представляет угрозы" и назвал сообщение о возможном полномасштабном нападении на Украину безосновательными.
- 25 ноября президент Польши Анджей Дуда призвал НАТО рассмотреть возможность увеличения военного присутствия Североатлантического союза на востоке Украины и повысить готовность к возможным угрозам со стороны России.
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