Первый шаг после деоккупации Луганщины – перекрыть российскую пропаганду, - Гайдай

Об этом начальник Луганской ОВА рассказал в Медиацентре .

"Первые шаги – полностью перекрывать информационные сигналы, которые почти 8 лет заходили со стороны РФ. Это была 100% пропаганда, которая промывала мозги местным жителям", – сказал Сергей Гайдай.

Глава ОВА считает, что следующим шагом будет долгий период работы с местным населением, привлечение специалистов со всей страны для восстановления региона.

"Очень необходим проект по ассимиляции: то есть привлекать врачей, мотивировать учителей, чтобы они приезжали из разных регионов Украины. Заводить туда подразделения Нацгвардии, военных, чтобы они приезжали с семьями, давать им жилье. Чтобы дети их общались с местными, чтобы они ходили вместе в садики, в школы. Чтобы они просто в общении вышли на понимание. Чтобы эта пропаганда просто осталась в прошлом. Это главное", - подчеркнул глава Луганской области.

Гайдай добавил, что дома и инфраструктуру, несомненно, отстроим.

Напомним, ранее Луганская ОВА сообщала, что количество раненых военных РФ в Луганской области значительно увеличилось, у медучреждений не хватает необходимых вещей для оказания помощи.

21 декабря Гайдай заявил, что ВСУ закрепились в Белогоровке и имеют успех от Сватова до Кременной.

26 декабря Луганская областная военная администрация пишет, что в области население решили "временно" расселить по коммунальным учреждениям "ЛНР".

Британская разведка оценила эффективность оборонных позиций, которые РФ обустраивает на оккупированных территориях. Россиянам не удастся достичь желаемого эффекта от обустроенных на оккупированных территориях оборонных позиций, поскольку они не обладают достаточным средством наблюдения за ними.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb