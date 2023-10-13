Первый шаг к стандартизации турникетов: в Минобороны создадут медицинский департамент
Министр обороны Украины Рустем Умеров подписал приказ о создании медицинского департамента в Минобороны: это станет первым шагом по стандартизации турникетов и боевых аптечек
Об этом информирует оборонное ведомство Украины, ссылаясь на слова заместителя министра обороны Натальи Калмыковой.
Отмечается, что благодаря новому департаменту Министерство сможет начать осуществлять регуляторную функцию: это позволит провести стандартизацию турникетов и боевых аптечек, которые будут использовать украинские военные.
Замминистра рассказала, что, к примеру, в Украине существует утвержденный перечень составляющих боевой аптечки, но нет процедуры и технических средств для того, чтобы определять их качество.
Благодаря внедрению стандартизации аптечки и турникеты перед поступлением в воинские части пройдут проверку и те из них, которые окажутся некачественными изымут и заменят.
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"Вместе с тем, мы прорабатываем с западными партнерами возможность быстрого решения по подтверждению качества производимых в Украине турникетов теми институтами, которые обеспечивают соблюдение качества в США", - указала Калмыкова.
- Ранее глава Всеукраинского союза парамедиков заявила, что 95% турникетов в ВСУ некачественные. При ранении и использовании некачественного жгута военный умрет.
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