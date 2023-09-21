Первый шаг к Луне: NASA протестировала наземную систему для миссии Artemis II

Об этом информирует NASA .

Испытания прошли в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде.

"В среду астронавты NASA Рид Вайзмэн, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также астронавт Канадского космического агентства (CSA) Джереми Хансен практиковали процедуры, которые они пройдут в день запуска, чтобы подготовиться к поездке в космос", - говорится в материале.

Экипаж очнулся в своих комнатах в здании Кеннеди Neil Armstrong Operations and Checkouts, где они одели тестовые костюмы системы выживания экипажа Orion, которые будут на них в день старта. Затем они сели в новый транспортный флот экипажа NASA Artemis, отвезшего их на стартовую площадку 39B, преодолев девять миль до места назначения. Вайзмен и Гловер ехали в первом электрокаре, а Кох и Хансен – во втором.

Прибыв на площадку, космонавты направились на мобильную пусковую установку и поднялся по башне к белой комнате внутри рукава экипажа. Оттуда астронавты могли бы зайти и выйти из космического корабля Orion – но на этот раз ракеты не было.

"Когда мы выходили из того рукава доступа к экипажу, у меня просто были изображения всех тех запусков "Аполлона" и запусков шаттлов, которые я видел в детстве, и это было нереально. На самом деле мне пришлось остановиться и просто остаться в моменте, чтобы по- настоящему в этом окунуться", - сказал Гловер.

Сообщается, что эти испытания подтвердили, что экипаж и команды наземных систем в Кеннеди готовы и знают, что делать в день старта.