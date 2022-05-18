Первый российский военный признал вину в умышленном убийстве мирного жителя в ходе войны в Украине
Российский военнослужащий Вадим Шишимарин в ходе судебного заседания признал вину в убийстве мирного жителя в Сумской области
Об этом сообщает BBC.
Это первый процесс над российским военным за преступления на территории Украины. По статье 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны) Шишимарину грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
Дело командира отделения российской танковой дивизии сержанта Вадима Шишимарина рассматривает Соломенский районный суд Киева. Его обвиняют в нарушении законов и обычаев войны и умышленном убийстве.
По данным следствия, 28 февраля 21-летний оккупант убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед. Мужчина умер на месте всего в нескольких десятках метров от своего дома.
Это произошло, когда колонну россиянина разбили ВСУ. Во время бегства он вместе с еще четырьмя оккупантами обстрелял частный автомобиль и угнал его. На машине с пробитыми колесами захватчики заехали в село и увидели мирного жителя, который говорил по телефону.
Один из захватчиков приказал сержанту убить украинца, чтобы тот не сообщил о них ВСУ. Через окно автомобиля подозреваемый несколько раз выстрелил из автомата Калашникова в голову пожилому мужчине. Потерпевший скончался на месте в нескольких десятках метров от дома.
- Прокуроры и СБУ собрали достаточно доказательств причастности Шишмарина к нарушению законов и обычаев войны и умышленному убийству. Оккупанту грозит от 15 лет за решеткой до пожизненного заключения.
- Первое заседание суда по делу Шишимарина, на котором было решено, что процесс будет проходить в открытом режиме, состоялось 13 мая.
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