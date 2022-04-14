Первый раз прямо "засветили" снабжение бронетехники, и это абсолютный прорыв. У Путина нет шанса продвигаться дальше, - Климкин

Об этом он сообщил в эфире Espreso TV

"Во-первых, в окружении Байдена есть более двух позиций, это я могу сказать на 100%, но в окружении Байдена есть полное единство. Путин не может выиграть эту войну. Это вопрос не только Украины, не только нашего существования, не только нашего суверенитета, не только нашего желания идти вперед, но и вопрос для Запада. Этот пакет помощи он обычно крут по размеру, но главное это содержание. Это первый раз прямо "засветили" (рассекретили) поставки бронетехники и это абсолютный прорыв. Первый раз "засветили" поставки дальнобойной арты. Это гаубицы "натовские" 155 с боекомплектом, там тоже никто не пожалел и думаю, что будет их больше", - рассказал Климкин.

Также экс-министр добавил, что в сторону других стран тоже есть договоренность о поставках тяжелой техники и это означает прорыв.

“В сторону других стран тоже есть договоренность о поставках тяжелой техники и это значит прорыв. Истерика уже началась после этой помощи, которая реально означает изменение не просто всех динамичных вещей вокруг кампании и вокруг нашей борьбы, а означает вообще изменение ментальности до конца Запада. И я это чувствую даже в Европейских странах, хотя там еще ведутся какие-то споры, не вызовет ли это ядерный конфликт с Россией, как это повлияет на нашу стабильность? Но, по тяжелому оружию у нас реальный прорыв, и это меняет все. Теперь у Путина нет шанса продвигаться дальше достаточно эффективно. У нас есть возможность контратаковать, поддерживать наши контратаки бронетехникой, огнем дальнобойной артиллерии. И я так понимаю дальше будет, такие решения находятся в проработке”, - подытожил Климкин.

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