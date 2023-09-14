Первый "Рамштайн" с Умеровым: Пентагон сообщил о личном участии Остина и Милли
Министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли возглавят первый "Рамштайн" с новым министром обороны Украины
Об этом официально сообщила в четверг во время прессбрифинга заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, передает Укринформ.
Военное руководство США в понедельник, 18 сентября, отправится в Германию для председательства на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Заседание запланировано на 19 сентября.
"Это будет 15-е заседание после того, как министр Остин сформировал международную группу. Министр и председатель (Милли – ред.) присоединятся к министрам обороны и высокопоставленным военным представителям из почти 50 стран", - отметила представитель оборонного ведомства США.
Отметим, что это будет первая личная встреча министра обороны Украины Рустема Умерова с главой Пентагона Ллойдом Остиным после назначения на должность.
- Напомним, 11 сентября министры обороны США Ллойд Остин и Украины Рустем Умеров провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили помощь нашей стране и повестку заседания "Рамштайна".
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