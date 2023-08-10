Об этом сообщает Государственное агентство по вопросам кино.

"Художественная жизнь Херсона не остановить. И появление нового фестиваля в городе - это признак возобновления общественной и культурной среды. Наполнения ее новыми, жизнеутверждающими смыслами. Мы непобедимы и свободны, и у нас впереди много работы по восстановлению города", - указывает один из организаторов кинофестиваля Александр Книга.

Отмечается, что будет открывать фестиваль украинский фильм "Короли рэпа" Мирослава Латыка (2021), а фильмом-закрытием станет фильм Максима Мельника "Три женщины", созданный в Германии в 2022 году.

Кроме того, покажут:

"Иван и Марта" Сергея Буковского, Украина (2023);

"Поэма про море" Юлии Солнцевой, СССР (1958);

"Заповедник Аскания" Андрея Литвиненко, Украина (2019).

Среди короткометражек:

"Великая маленькая война" Мирослава Латика, Украина (2023);

"ГКЧП" Аркадия Непыталюка, Украина (2022);

"Капитан Бровары" Эдуарда Нечмоглода, Украина (2023).

В блок детского кино войдут:

"Душа команды" Роберто Буэсо, Испания (2022);

"Паця" Маши Гальберштад, Нидерланды/Бельгия (2022).

"Инициаторами мероприятия стали генеральный директор и художественный руководитель Херсонского областного академического театра им. Кулиша Александр Книга и директор киноконцертного зала "Юбилейный" Юрий Коваль. Вместе с киножурналистом и программным директором фестиваля Алексом Малышенко и продюсером проекта Анастасией Лариной они покажут новые украинские и зарубежные фильмы херсонским зрителям", - говорится в сообщении.

Фестиваль состоится в середине августа. Вход бесплатный, однако нужно зарегистрироваться в соцсетях. Место и время публично не сообщают из соображений безопасности.