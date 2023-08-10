Первый после деоккупации: в Херсоне проведут кинофестиваль
В Херсоне проведут первый с начала полномасштабного вторжения и момента деоккупации города кинофестиваль Kherson Film Fest: покажут семь полнометражных и три короткометражных ленты
Об этом сообщает Государственное агентство по вопросам кино.
"Художественная жизнь Херсона не остановить. И появление нового фестиваля в городе - это признак возобновления общественной и культурной среды. Наполнения ее новыми, жизнеутверждающими смыслами. Мы непобедимы и свободны, и у нас впереди много работы по восстановлению города", - указывает один из организаторов кинофестиваля Александр Книга.
Отмечается, что будет открывать фестиваль украинский фильм "Короли рэпа" Мирослава Латыка (2021), а фильмом-закрытием станет фильм Максима Мельника "Три женщины", созданный в Германии в 2022 году.
Кроме того, покажут:
- "Иван и Марта" Сергея Буковского, Украина (2023);
- "Поэма про море" Юлии Солнцевой, СССР (1958);
- "Заповедник Аскания" Андрея Литвиненко, Украина (2019).
Среди короткометражек:
- "Великая маленькая война" Мирослава Латика, Украина (2023);
- "ГКЧП" Аркадия Непыталюка, Украина (2022);
- "Капитан Бровары" Эдуарда Нечмоглода, Украина (2023).
В блок детского кино войдут:
- "Душа команды" Роберто Буэсо, Испания (2022);
- "Паця" Маши Гальберштад, Нидерланды/Бельгия (2022).
"Инициаторами мероприятия стали генеральный директор и художественный руководитель Херсонского областного академического театра им. Кулиша Александр Книга и директор киноконцертного зала "Юбилейный" Юрий Коваль. Вместе с киножурналистом и программным директором фестиваля Алексом Малышенко и продюсером проекта Анастасией Лариной они покажут новые украинские и зарубежные фильмы херсонским зрителям", - говорится в сообщении.
Фестиваль состоится в середине августа. Вход бесплатный, однако нужно зарегистрироваться в соцсетях. Место и время публично не сообщают из соображений безопасности.
- 25 июля стало известно, что мировая премьера украинской ленты "Навсегда-Навсегда" режиссера Анны Бурячковой состоится на 80-м Венецианском кинофестивале Mostra internazionale d'arte cinematografica.
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