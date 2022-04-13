Первый пошел: ультрас "Динамо" отреагировали на задержание Медведчука и выступили за арест Суркиса-старшего

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



В своем Telegram-канале фанаты выложили картинку, где изображены лица Виктора Медведчука, Григория Суркиса и Владимира Путин.



"Первый пошел", - написали WBC Ультрас "Динамо" под картинкой, и поставили галку у лица Медведчука.



Братья Суркисы являются владельцами киевского "Динамо".





Вечером 12 апреля появилась информация, что Служба безопасности Украины поймала лидера пророссийской партии ОПЗЖ и кума Путина – Виктора Медведчука. Советник Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на задержание пророссийского политика Виктора Медвечука, сказав, что самое безопасное место для него сейчас – это украинская тюрьма.

Эксминистр внутренних дел Украины Арсен Аваков выразил мнение, что пойманного Медведчука следует использовать , чтобы спасти заблокированных жителей и военных Мариуполя.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил России обмен пленных украинцев на Виктора Медведчука , которого поймала СБУ.

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