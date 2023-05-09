О подробностях конкурса пишет общественный вещатель Украины.

В первый день конкурса за выход в финал будут соревноваться 15 участников. Откроет полуфинал Евровидения-2023 ведущая шоу от Украины – фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина с фрагментом песни "Маяк". Выступление символизирует объединение музыкой двух стран и подчеркнет проведение 67-го песенного конкурса "Евровидение" в Ливерпуле от имени Украины, прошлогодней страны-победительницы.

В перерыве между выступлениями конкурсантов на сцену "Евровидения-2023" выйдет всемирно известная певица Rita Ora – рекордсменка среди британских звезд по количеству синглов. Она исполнит попурри из своих самых известных хитов.

Также среди выступлений конкурсантов на сцену выйдет представительница Украины на Евровидении-2010 Alyosha. Она исполнит песню Ordinary World культовой британской поп-рок-группы Duran Duran, в новой аранжировке. Этим выступлением Alyosha вместе с ливерпульской певицей Rebecca Ferguson расскажут историю надежды, мужества и поддержки народа Украины со всего мира. Перфоманс называется "Добро пожаловать к нам домой".

Где и когда в Украине смотреть первый полуфинал Евровидения-2023

Общественное вещание покажет прямую трансляцию Евровидения на нескольких платформах.

Телевидение

Прямая трансляция первого полуфинала Евровидения-2023 начнется в 22:00 на телеканале Общественное Культура . Комментировать шоу из Ливерпуля будет Тимур Мирошниченко, который уже 18 лет является украинским голосом Евровидения.

А перед этим, в 21:30 на телеканале Общественное Культура стартует "ПредЕвроШоу". В нем Дмитрий Захарченко и Анна Заклецкая, ведущие специальной рубрики Радио "Промінь" в программе "Дневники Евровидения", будут говорить с гостями студии о подготовке и ожиданиях от песенного конкурса.

Диджитал-платформа

Песенный конкурс Евровидение-2023 можно будет также смотреть на диджитал-платформах.

Кроме того, на ютуб-канале Евровидение Украина можно будет слушать и наблюдать за работой ведущего Тимура Мирошниченко вживую из комментаторской студии в Ливерпуле.

Приложение "Дия"

Евровидение-2023 можно также смотреть в приложении "Дия". Пошаговая инструкция:

Открыть приложение "Дия", пройти авторизацию.

Выбрать в меню пункт "Услуги", который находится внизу экрана.

Среди вариантов услуг найти "Дия.TV", нажать.

Выбрать телеканал "Общественное Культура HD".

Смотреть прямую трансляцию "Евровидение 2023".

В первом полуфинале украинцы не смогут голосовать за конкурсантов.

Кто будет выступать в первом полуфинале Евровидения-2023

В первом полуфинале Евровидения-2023 9 мая выступят представители 15 стран.

Норвегия – Alessandra – Queen Of Kings; Мальта – The Busker – Dance (Our Own Party); Сербия – Luke Black – Samo Mi Se Spava; Латвия – Sudden Lights – Aijā; Португалия – Mimicat – Ai Coraçao; Ирландия – Wild Youth-We Are One; Хорватия – Let 3 – Mama ŠČ!; Швейцария – Remo Forrer – Watergun; Израиль – Noa Kirel – Unicorn; Молдова – Pasha Parfeni – Soarele si Luna; Швеция – Loreen – Tattoo; Азербайджан – TuralTuranX – Tell Me More; Чехия – Vesna – My Sister's Crown; Нидерланды – Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight; Финляндия – Käärijä – Cha Cha Cha.

Второй полуфинал: когда состоится и кто выступит

В четверг, 11 мая, состоится второй полуфинал Евровидения-2023. В нем будут соревноваться представители 16 стран:

Дания – Reiley – Breaking My Heart Армения – Brunette – Future Lover Румыния – Theodor Andrei – DGT (Off and On) Эстония – Alika – Bridges Бельгия - Gustaph - Because Of You Кипр – Andrew Lambrou – Break A Broken Heart Исландия – Diljá – Power Греция – Victor Vernicos – What They Say Польша – Blanka – Solo Словения – Joker Out – Carpe Diem Грузия – Iru – Echo Сан-Марино – Piqued Jacks – Like An Animal Австрия – Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar? Албания – Albina & Familja Kelmendi – Duje Литва – Monika Linkyte – Stay Австралия – Voyager – Promis

Украинцы смогут голосовать за того или иного конкурсанта во втором полуфинале. В прямом эфире появится информация, когда можно будет отправлять SMS-сообщение на номер 7576 с номером участника, за которого вы хотите голосовать.

Когда на Евровидении-2023 выступят представители Украины

Украину на Евровидении-2023 представляет группа TVORCHI с песней Heart Of Steel. Как победитель в прошлом году, Украина будет выступать в финале конкурса Евровидение-2023. TVORCHI выйдут на сцену Евровидения 13 мая под 19-м номером.

Украинцы смогут голосовать за конкурсантов во время финала Евровидения-2023

Кроме того, в гранд-финале Евровидения 13 мая на сцене Ливерпуля между выступлениями участников появятся участники конкурса разных лет: Джамала, Тина Кароль, Верка Сердючка, группы GO-A и Kalush Orchestra.