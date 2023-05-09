Первый полуфинал Евровидения-2023: кто выступит, где и когда смотреть в Украине
Во вторник, 9 мая, в Ливерпуле состоится первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2023"
О подробностях конкурса пишет общественный вещатель Украины.
В первый день конкурса за выход в финал будут соревноваться 15 участников. Откроет полуфинал Евровидения-2023 ведущая шоу от Украины – фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина с фрагментом песни "Маяк". Выступление символизирует объединение музыкой двух стран и подчеркнет проведение 67-го песенного конкурса "Евровидение" в Ливерпуле от имени Украины, прошлогодней страны-победительницы.
В перерыве между выступлениями конкурсантов на сцену "Евровидения-2023" выйдет всемирно известная певица Rita Ora – рекордсменка среди британских звезд по количеству синглов. Она исполнит попурри из своих самых известных хитов.
Также среди выступлений конкурсантов на сцену выйдет представительница Украины на Евровидении-2010 Alyosha. Она исполнит песню Ordinary World культовой британской поп-рок-группы Duran Duran, в новой аранжировке. Этим выступлением Alyosha вместе с ливерпульской певицей Rebecca Ferguson расскажут историю надежды, мужества и поддержки народа Украины со всего мира. Перфоманс называется "Добро пожаловать к нам домой".
Где и когда в Украине смотреть первый полуфинал Евровидения-2023
Общественное вещание покажет прямую трансляцию Евровидения на нескольких платформах.
Телевидение
Прямая трансляция первого полуфинала Евровидения-2023 начнется в 22:00 на телеканале Общественное Культура . Комментировать шоу из Ливерпуля будет Тимур Мирошниченко, который уже 18 лет является украинским голосом Евровидения.
А перед этим, в 21:30 на телеканале Общественное Культура стартует "ПредЕвроШоу". В нем Дмитрий Захарченко и Анна Заклецкая, ведущие специальной рубрики Радио "Промінь" в программе "Дневники Евровидения", будут говорить с гостями студии о подготовке и ожиданиях от песенного конкурса.
Диджитал-платформа
Песенный конкурс Евровидение-2023 можно будет также смотреть на диджитал-платформах.
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сайте Общественное Культура ;
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сайте Общественное Евровидение .
Кроме того, на ютуб-канале Евровидение Украина можно будет слушать и наблюдать за работой ведущего Тимура Мирошниченко вживую из комментаторской студии в Ливерпуле.
Приложение "Дия"
Евровидение-2023 можно также смотреть в приложении "Дия". Пошаговая инструкция:
- Открыть приложение "Дия", пройти авторизацию.
- Выбрать в меню пункт "Услуги", который находится внизу экрана.
- Среди вариантов услуг найти "Дия.TV", нажать.
- Выбрать телеканал "Общественное Культура HD".
- Смотреть прямую трансляцию "Евровидение 2023".
В первом полуфинале украинцы не смогут голосовать за конкурсантов.
Кто будет выступать в первом полуфинале Евровидения-2023
В первом полуфинале Евровидения-2023 9 мая выступят представители 15 стран.
- Норвегия – Alessandra – Queen Of Kings;
- Мальта – The Busker – Dance (Our Own Party);
- Сербия – Luke Black – Samo Mi Se Spava;
- Латвия – Sudden Lights – Aijā;
- Португалия – Mimicat – Ai Coraçao;
- Ирландия – Wild Youth-We Are One;
- Хорватия – Let 3 – Mama ŠČ!;
- Швейцария – Remo Forrer – Watergun;
- Израиль – Noa Kirel – Unicorn;
- Молдова – Pasha Parfeni – Soarele si Luna;
- Швеция – Loreen – Tattoo;
- Азербайджан – TuralTuranX – Tell Me More;
- Чехия – Vesna – My Sister's Crown;
- Нидерланды – Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight;
- Финляндия – Käärijä – Cha Cha Cha.
Второй полуфинал: когда состоится и кто выступит
В четверг, 11 мая, состоится второй полуфинал Евровидения-2023. В нем будут соревноваться представители 16 стран:
- Дания – Reiley – Breaking My Heart
- Армения – Brunette – Future Lover
- Румыния – Theodor Andrei – DGT (Off and On)
- Эстония – Alika – Bridges
- Бельгия - Gustaph - Because Of You
- Кипр – Andrew Lambrou – Break A Broken Heart
- Исландия – Diljá – Power
- Греция – Victor Vernicos – What They Say
- Польша – Blanka – Solo
- Словения – Joker Out – Carpe Diem
- Грузия – Iru – Echo
- Сан-Марино – Piqued Jacks – Like An Animal
- Австрия – Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?
- Албания – Albina & Familja Kelmendi – Duje
- Литва – Monika Linkyte – Stay
- Австралия – Voyager – Promis
Украинцы смогут голосовать за того или иного конкурсанта во втором полуфинале. В прямом эфире появится информация, когда можно будет отправлять SMS-сообщение на номер 7576 с номером участника, за которого вы хотите голосовать.
Когда на Евровидении-2023 выступят представители Украины
Украину на Евровидении-2023 представляет группа TVORCHI с песней Heart Of Steel. Как победитель в прошлом году, Украина будет выступать в финале конкурса Евровидение-2023. TVORCHI выйдут на сцену Евровидения 13 мая под 19-м номером.
Украинцы смогут голосовать за конкурсантов во время финала Евровидения-2023
Кроме того, в гранд-финале Евровидения 13 мая на сцене Ливерпуля между выступлениями участников появятся участники конкурса разных лет: Джамала, Тина Кароль, Верка Сердючка, группы GO-A и Kalush Orchestra.
- Все новости о песенном конкурсе "Евровидение" читайте на Еспресо по этой ссылке
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