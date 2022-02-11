Первый полет ракеты Starship запланирован на март или через два месяца

Об этом пишет AP .



Илон Маск отметил, что ожидает неудач, связанных с запуском Starship, но уверен, что ракета выйдет на орбиту до конца 2022 года.



"Вероятно, на дороге будет несколько неровностей, но мы хотим сгладить их с помощью спутниковых и тестовых миссий", – рассказал предприниматель.



По его словам, первый запуск ракеты может произойти через один или два месяца.



Илон Маск добавил, что полет Starship может стоить менее $10 млн, назвав эту сумму "безумно низкой" по нынешним космическим стандартам.



Первые полеты будут выводить на орбиту спутники предпринимателя Starlinks.



В четверг, 10 февраля, он опубликовал первую новость о Starship за более чем два года. У 119-метровой ракеты на базе в Техасе, он призвал: "Сделаем это реальностью!".

Напомним, что космическая компания SpaceX предпринимателя Илона Маска завершила строительство полноценного прототипа ракеты Starship, готового к первому орбитальному полету.

Кроме того, компания SpaceX из-за влияния магнитной бури прогнозирует сгорание 40 из 49 спутников Starlink, запустивших на прошлой неделе вместо их выхода на орбиту.

В SpaceX представили межпланетный корабль Starship.