Первый полет ракеты Starship запланирован на март или через два месяца
Предприниматель Илон Маск, заявил, что первый полет мощнейшей в мире ракеты Starship ожидается в марте или через два месяца
Об этом пишет AP .
Илон Маск отметил, что ожидает неудач, связанных с запуском Starship, но уверен, что ракета выйдет на орбиту до конца 2022 года.
"Вероятно, на дороге будет несколько неровностей, но мы хотим сгладить их с помощью спутниковых и тестовых миссий", – рассказал предприниматель.
По его словам, первый запуск ракеты может произойти через один или два месяца.
Илон Маск добавил, что полет Starship может стоить менее $10 млн, назвав эту сумму "безумно низкой" по нынешним космическим стандартам.
Первые полеты будут выводить на орбиту спутники предпринимателя Starlinks.
В четверг, 10 февраля, он опубликовал первую новость о Starship за более чем два года. У 119-метровой ракеты на базе в Техасе, он призвал: "Сделаем это реальностью!".
- Напомним, что космическая компания SpaceX предпринимателя Илона Маска завершила строительство полноценного прототипа ракеты Starship, готового к первому орбитальному полету.
- Кроме того, компания SpaceX из-за влияния магнитной бури прогнозирует сгорание 40 из 49 спутников Starlink, запустивших на прошлой неделе вместо их выхода на орбиту.
- В SpaceX представили межпланетный корабль Starship.
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