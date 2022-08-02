Об этом сообщила глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий - вице-премьер-министр Ирина Верещук.

"Женщины, дети, пожилые люди, много маломобильных. Всех встретили и расселили, всем помогли. Спасибо местным службам, международным организациям и волонтерам. Отличная работа!" - добавила Ирина Верещук.

На перроне эвакуированных встретили медики, спасатели, психологи и волонтеры.

Руководитель Кировоградской ОВА Андрей Райкович отметил , что все службы готовились ответственно к этому.

"Люди бежали из-под обстрелов, немало натерпелись. Сейчас для них важно даже теплое слово. Каждому поможем, дадим крышу над головой, накормим, приютим!" - сообщил Андрей Райкович и добавил, что переселенцев будут расселять в социальных общежитиях, школах, детских садах, не задействованных в учебном процессе.

В Укрзализныце сообщили , что первым рейсом удалось доставить 136 пассажиров, из них 44 маломобильных. Также прямо на борту поезда оформлены материальные выплаты для 42 временно перемещенных лиц, из них 15 детей.

"Спасибо World Central Kitchen за то, что все накормлены, Укрпочте – за четкую координацию выплат на станции, железнодорожным врачам ЦОЗ Днепра и Львова за квалифицированное сопровождение поезда, а также всем службам и волонтерам, задействованным в спасении украинцев из Донетчины", - отметили в Укрзализныце.

Добавим, что для тех, кто собирается эвакуироваться, в Минреинтеграции озвучили алгоритм действий:

1-й шаг – обратиться на горячие линии Донецкой ВГА или воспользоваться соответствующими чат-ботами.

2-й шаг – на основании обращения к вам приедут домой, помогут собраться и довезут до места эвакуации.

3-й шаг – отправка из опасной зоны. Транспортировка людей происходит поездами и автобусами.

4-й шаг – во время поездки вам помогут оформить справку ВПЛ.

5-й шаг – по прибытии вас встретят, выдадут первую финансовую помощь от государства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал население Донецкой области эвакуироваться на безопасную территорию. 30 июля Ирина Верещук заявила об обязательной эвакуации жителей Донецкой области из-за постоянных обстрелов и угрозы остаться зимой без тепла.

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