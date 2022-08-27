Первый пилотируемый полет космического корабля Boeing был отложен до следующего года
Первый космический полет изготовленной компанией Boeing капсулы Starliner с астронавтами на борту отложен до следующего года из-за ремонта после последнего испытательного полета
Об этом сообщает АР.
Полет Starliner с двумя пилотами-испытателями NASA запланирован на февраль 2023 года. Ранее в компании надеялись произвести запуск до конца года.
Компания Boeing дважды запускала Starliner без экипажа, в последний раз в мае. Капсули удалось пристыковаться к Международной космической станции во время второго вылета, несмотря на проблемы с двигателем и другие технические проблемы.
Руководитель программы Boeing Марк Наппи заявил, что эти проблемы следует решить до того, как астронавты NASA поднимутся на борт.
Starliner дебютировал в 2019 году. Первоначальный испытательный полет капсулы с манекеном был прерван рядом программных проблем, что подвигло разработчиков к ее обновлению.
- Напомним, США впервые за полвека запускают миссию на Луну. Старт беспилотного модуля на новой мегаракете запланирован на конец августа начало сентября, а астронавтов планируют отправлять ориентировочно в 2025 году.
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