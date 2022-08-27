Первый пилотируемый полет космического корабля Boeing был отложен до следующего года

Об этом сообщает АР.

Полет Starliner с двумя пилотами-испытателями NASA запланирован на февраль 2023 года. Ранее в компании надеялись произвести запуск до конца года.

Компания Boeing дважды запускала Starliner без экипажа, в последний раз в мае. Капсули удалось пристыковаться к Международной космической станции во время второго вылета, несмотря на проблемы с двигателем и другие технические проблемы.

Руководитель программы Boeing Марк Наппи заявил, что эти проблемы следует решить до того, как астронавты NASA поднимутся на борт.

Starliner дебютировал в 2019 году. Первоначальный испытательный полет капсулы с манекеном был прерван рядом программных проблем, что подвигло разработчиков к ее обновлению.

Напомним, США впервые за полвека запускают миссию на Луну. Старт беспилотного модуля на новой мегаракете запланирован на конец августа начало сентября, а астронавтов планируют отправлять ориентировочно в 2025 году.

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