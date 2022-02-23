Первый пакет санкций ЕС против России вступает в силу 23 февраля

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление дипломата ЕС.



Отмечается, что в ЕС решили не вводить санкции против самого Путина, а занести в черный список всех членов нижней палаты российского парламента, проголосовавших за признание ОРДЛО. Санкции замораживают любые активы, которые у них есть в ЕС, и запрещают им поездки в европейские страны.



Также ограничения будут направлены на банки, причастные к финансированию "Л/ДНР". Влияние новых санкций на банки и ограничения на способность российского правительства привлекать капитал на финансовых рынках ЕС, вероятно, будет ограниченным.



Отмечается, что Запад предпочитает сохранять намного большие пакеты санкций, которые они запланировали, в случае дальнейшей эскалации со стороны РФ.



Санкции вступят в силу сразу же после официальной публикации ЕС.

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