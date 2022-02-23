Первый пакет санкций ЕС против России вступает в силу 23 февраля
23 февраля вступит в силу первый ограниченный раунд санкций Евросоюза против России после признания Кремлем "независимости" ОРДЛО
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление дипломата ЕС.
Отмечается, что в ЕС решили не вводить санкции против самого Путина, а занести в черный список всех членов нижней палаты российского парламента, проголосовавших за признание ОРДЛО. Санкции замораживают любые активы, которые у них есть в ЕС, и запрещают им поездки в европейские страны.
Также ограничения будут направлены на банки, причастные к финансированию "Л/ДНР". Влияние новых санкций на банки и ограничения на способность российского правительства привлекать капитал на финансовых рынках ЕС, вероятно, будет ограниченным.
Отмечается, что Запад предпочитает сохранять намного большие пакеты санкций, которые они запланировали, в случае дальнейшей эскалации со стороны РФ.
Санкции вступят в силу сразу же после официальной публикации ЕС.
- Напомним, в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государственность" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" , формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины. Президент РФ Владимир Путин в указах о признании "Л/ДНР" поручил ввести в ОРДЛО российские войска для "поддерживания мира".
- 21 февраля послы Евросоюза согласовали введение новых санкций против России, а также санкции ввела Великобритания. Во вторник президент США Байден объявил первый пакет санкций против России за признание "Л/ДНР". Также санкции против Москвы ввели Австралия, Япония и Канада.
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