Первый обмен защитников "Азовстали" и процесс опознания погибших защитников
Во вторник, 5 июля, в 11:00 в программе "Волонтеры и война" журналистка Еспресо Кристина Парубий будет говорить о пленении защитников Мариуполя, процессе обмена тел и их идентификации с руководительницей Патронатной службы полка "Азов" Еленой Толкачевой
Об обмене защитников Мариуполя. Сколько еще военных ждет возвращения домой и что известно об их пребывании. А также о процессе обмена погибших военнослужащих и гражданских, находившихся в Азовстали.
В разговоре с руководителем Патронатной службы "Азова" Еленой Толкачевой узнаем есть ли информация от пленных бойцов. "Ангелы Азова" поддерживают полк еще с 2014 года, когда началась российско-украинская война, а сейчас работают в моргах Киевщины с телами погибших.
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