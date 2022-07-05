Первый обмен защитников "Азовстали" и процесс опознания погибших защитников

Об обмене защитников Мариуполя. Сколько еще военных ждет возвращения домой и что известно об их пребывании. А также о процессе обмена погибших военнослужащих и гражданских, находившихся в Азовстали.

В разговоре с руководителем Патронатной службы "Азова" Еленой Толкачевой узнаем есть ли информация от пленных бойцов. "Ангелы Азова" поддерживают полк еще с 2014 года, когда началась российско-украинская война, а сейчас работают в моргах Киевщины с телами погибших.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb