Первый объект "Большой приватизации" - столичный завод "Большевик" продали более чем за 1,4 млрд грн
Киевский завод "Большевик", ставший первым объектом крупной приватизации, продали на аукционе за 1,4 млрд грн
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).
"Определен победитель аукциона по приватизации Первого киевского машиностроительного завода (бывшее название "Большевик"). Самая высокая стоимость, которую участники торгов предложили за объект крупной приватизации, составляет 1 429 017 000 гривен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что победитель должен за десять дней подписать договор купли-продажи и в течение тридцати дней перечислить средства в государственный бюджет.
В целом, по данным ФГИУ, в аукционе приняли участие три участника.
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