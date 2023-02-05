Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украинец должен был начать игру в запасе, но из-за травмы основного голкипера "Реала" бельгийца Тибо Куртуа на разминке вышел в стартовом составе.

Андрей Лунин пропустил уже на 13-й минуте, когда не смог среагировать на удар головой Ведата Мурик, после которого мяч рикошетом от защитника мадридцев Начо оказался в сетке.

Команда Карло Анчелотти могла спастись от поражения на 59-й минуте, но Марко Асенсио не реализовал пенальти.

В итоге "Реал" проиграл "Мальорке" 0:1 и с 45 очками занимает второе место. Мадридцев на 5 пунктов опережает "Барселону", имеющую игру в запасе.

В общей сложности Лунин в нынешнем сезоне провел за "Реал" 8 матчей в разных турнирах и пропустил 6 голов.

Чемпионат Испании

20-й тур

5 февраля

"Мальорка" - "Реал" 1:0

Гол : Начо, 13 (авт.)

На 59-й минуте Асенсио ("Реал") не реализовал пенальти.