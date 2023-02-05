Первый матч Лунина за "Реал" в Ла Лиге в 2023 году завершился сенсацией
Украинский голкипер Андрей Лунин сыграл за "Реал" в проигрышном матче чемпионата Испании против "Мальорки"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинец должен был начать игру в запасе, но из-за травмы основного голкипера "Реала" бельгийца Тибо Куртуа на разминке вышел в стартовом составе.
Андрей Лунин пропустил уже на 13-й минуте, когда не смог среагировать на удар головой Ведата Мурик, после которого мяч рикошетом от защитника мадридцев Начо оказался в сетке.
Команда Карло Анчелотти могла спастись от поражения на 59-й минуте, но Марко Асенсио не реализовал пенальти.
В итоге "Реал" проиграл "Мальорке" 0:1 и с 45 очками занимает второе место. Мадридцев на 5 пунктов опережает "Барселону", имеющую игру в запасе.
В общей сложности Лунин в нынешнем сезоне провел за "Реал" 8 матчей в разных турнирах и пропустил 6 голов.
Чемпионат Испании
20-й тур
5 февраля
"Мальорка" - "Реал" 1:0
Гол : Начо, 13 (авт.)
На 59-й минуте Асенсио ("Реал") не реализовал пенальти.
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4 января Андрей Лунин заявил, что страдает три года без игровой практики в "Реале", чтобы получить место основного вратаря мадридского клуба.
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