Первый космический турист Брэнсон поздравил Безоса с полетом в космос

Об этом он написал в Twitter .



"Молодцы, Blue Origin Джефф Безос, Марк, Уолли и Оливер. Поразительно! Всего наилучшего всему экипажу от меня и всей команды Virgin Galactic (компания Брэнсона, - ред.)", - написал миллиардер.



Безос поднялся выше, чем Брэнсон, его капсула пересекла границу в 100 км, так называемую линию Кармана (граница космоса).

Ранее, 11 июля компания британского бизнесмена Ричарда Брэнсона Virgin Galactic осуществила космический полет с полным экипажем, в том числе с самим Брэнсоном на борту. Аппарат Брэнсона поднялся на высоту до 90 км.

20 июля основатель компании Amazon миллиардер Джефф Безос полетел в космос на ракете New Shepard компании Blue Origin.