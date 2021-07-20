Первый космический турист Брэнсон поздравил Безоса с полетом в космос
Британский миллиардер Ричард Брэнсон, который совершил первый туристический полет в космос, поздравил Джеффа Безоса с космическим путешествием
Об этом он написал в Twitter .
"Молодцы, Blue Origin Джефф Безос, Марк, Уолли и Оливер. Поразительно! Всего наилучшего всему экипажу от меня и всей команды Virgin Galactic (компания Брэнсона, - ред.)", - написал миллиардер.
Безос поднялся выше, чем Брэнсон, его капсула пересекла границу в 100 км, так называемую линию Кармана (граница космоса).
- Ранее, 11 июля компания британского бизнесмена Ричарда Брэнсона Virgin Galactic осуществила космический полет с полным экипажем, в том числе с самим Брэнсоном на борту. Аппарат Брэнсона поднялся на высоту до 90 км.
- 20 июля основатель компании Amazon миллиардер Джефф Безос полетел в космос на ракете New Shepard компании Blue Origin.
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