"Первый код": в Украине презентовали трейлер фильма об истории украинского IТ
Команда художественно-документального фильма "Первый код" представила трейлер и постер фильма и объявила дату всеукраинской премьеры
Об этом сообщают на facebook-странице фильма.
Всеукраинская премьера фильма, которую ее создатели характеризуют как "не просто фильм, а настоящую визитку украинской IТ-сферы", запланирована на 16 ноября 2023 года.
"Первый код" – это история-путешествие во времени. Она начинается с 1950-х годов – от создания украинскими инженерами первого компьютера – и продолжается по сей день, когда IТ-сектор стал не только мощной индустрией, но и важным фронтом в войне с Россией, – рассказывают авторы фильма.
В киноленте речь идет о реальной борьбе с врагом IT-специалистов, объединившихся в 300-тысячное виртуальное войско, а также обычных людей, которые смогли противостоять врагу с помощью смартфонов.
Также фильм рассказывает историю украинской IT-индустрии в целом, от зарождения до целостной структуры кибервойск. В ленте будут рассказы представителей компаний EPAM Ukraine, SoftServe, Infopulse Ukraine и других, а также сотрудников Института кибернетики имени Глушкова НАН Украины, Министерства цифровой трансформации.
Бюджет ленты – более 500 000 долларов, Режиссер – Артур Лерман. Закрытые показы фильма уже прошли в Варшаве, Лондоне, Берлине, Барселоне, Лиссабоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско.
- В Украине в конце февраля 2022 года была создана IT-армия – сообщество украинских IT-специалистов для нейтрализации врага в информационном и киберпространстве после начала российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. За время своего существования IТ-армя атаковала тысячи веб-ресурсов РФ и Беларуси: сайты госучреждений, университетов, банковских систем, ведомств, региональных СМИ, CRM-систем.
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