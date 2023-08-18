Об этом сообщают на facebook-странице фильма.

Всеукраинская премьера фильма, которую ее создатели характеризуют как "не просто фильм, а настоящую визитку украинской IТ-сферы", запланирована на 16 ноября 2023 года.

"Первый код" – это история-путешествие во времени. Она начинается с 1950-х годов – от создания украинскими инженерами первого компьютера – и продолжается по сей день, когда IТ-сектор стал не только мощной индустрией, но и важным фронтом в войне с Россией, – рассказывают авторы фильма.

В киноленте речь идет о реальной борьбе с врагом IT-специалистов, объединившихся в 300-тысячное виртуальное войско, а также обычных людей, которые смогли противостоять врагу с помощью смартфонов.

Также фильм рассказывает историю украинской IT-индустрии в целом, от зарождения до целостной структуры кибервойск. В ленте будут рассказы представителей компаний EPAM Ukraine, SoftServe, Infopulse Ukraine и других, а также сотрудников Института кибернетики имени Глушкова НАН Украины, Министерства цифровой трансформации.

Бюджет ленты – более 500 000 долларов, Режиссер – Артур Лерман. Закрытые показы фильма уже прошли в Варшаве, Лондоне, Берлине, Барселоне, Лиссабоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско.